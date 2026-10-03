DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Estados Unidos dio un nuevo paso en la transformación tecnológica de sus operaciones militares en el Caribe con el despliegue de sistemas no tripulados en la Base Naval de Guantánamo , instalación situada en territorio cubano, y el inicio del desarrollo de un centro regional dedicado a entrenar e integrar capacidades de guerra autónoma.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó que el despliegue constituye el “primer paso” hacia la creación en Guantánamo de un sitio de entrenamiento y apoyo a misiones del SOUTHCOM Autonomous Warfare Command (SAWC) .

El general de Marines Francis L. Donovan , comandante del SOUTHCOM, inspeccionó personalmente los sistemas durante una visita operacional a la base.

Según el mando estadounidense, las plataformas desplegadas ya están apoyando misiones de la Joint Task Force Western Hemisphere .

La decisión añade una nueva función estratégica a una instalación que durante décadas ha desempeñado un papel militar, logístico y de inteligencia para Estados Unidos en el Caribe.

SOUTHCOM explicó que el futuro sitio permitirá a sus equipos:

entrenar con sistemas autónomos,

integrarlos en operaciones militares,

responder a requerimientos operacionales

y utilizar las experiencias obtenidas en misiones reales para mejorar el entrenamiento y desarrollar nuevas capacidades.

El objetivo es crear un circuito en el que las tecnologías sean probadas operacionalmente, evaluadas y posteriormente perfeccionadas.

“Construyendo las bases de la guerra autónoma”

SOUTHCOM presentó el movimiento con una frase que resume la dimensión estratégica del proyecto:

“Building the foundation for autonomous warfare”, es decir, “construyendo las bases de la guerra autónoma”.

El mando estadounidense señaló que el SAWC integra:

personal militar,

sistemas autónomos y no tripulados,

datos,

comunicaciones

y otras capacidades.

El propósito declarado es generar una ventaja tanto en la toma de decisiones como en las operaciones militares.

¿Qué es el SAWC?

El SOUTHCOM Autonomous Warfare Command fue creado el 21 de abril de 2026 por orden del general Donovan.

Una vez completamente establecido, estará dedicado al empleo de plataformas autónomas, semiautónomas y no tripuladas para responder a amenazas y desafíos en diferentes dominios operacionales.

Su ámbito geográfico comprende el área de responsabilidad del Comando Sur, que incluye América Latina y el Caribe.

Donovan explicó al anunciar su creación que Estados Unidos pretende aprovechar su ecosistema tecnológico militar “desde el fondo marino hasta el espacio y a través del dominio cibernético”.

Drones, vehículos navales y sistemas controlados por inteligencia artificial

El concepto de guerra autónoma va mucho más allá de los drones aéreos convencionales.

Puede incluir:

vehículos aéreos no tripulados,

embarcaciones autónomas de superficie,

plataformas submarinas,

sensores distribuidos,

sistemas semiautónomos

y herramientas de inteligencia artificial para mando, vigilancia y toma de decisiones.

SOUTHCOM no ha revelado públicamente todas las características técnicas de los sistemas desplegados actualmente en Guantánamo.

Las imágenes difundidas permiten observar sistemas no tripulados, pero la información oficial no especifica hasta qué punto funcionan de manera autónoma o requieren control humano.

Los sistemas ya apoyan operaciones regionales

La información disponible indica que las plataformas desplegadas en Guantánamo apoyan actualmente misiones de la Joint Task Force Western Hemisphere.

Esta fuerza operacional está vinculada, entre otras funciones, con operaciones regionales contra redes de narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.

En septiembre, SOUTHCOM ya había mostrado a un marine preparando el lanzamiento de un dron HANX para tareas de vigilancia relacionadas con operaciones contra narcotraficantes.

El SAWC encabezaba los esfuerzos para incorporar sistemas autónomos y no tripulados de bajo costo a esas misiones.

Guantánamo como laboratorio operacional

La elección de Guantánamo ofrece a SOUTHCOM una ubicación privilegiada en el Caribe.

La base se encuentra en el sureste de Cuba y permite acceso directo a corredores marítimos entre el Caribe, el Atlántico y las rutas hacia América Central y Sudamérica.

Eso la convierte en una posición adecuada para probar sistemas de:

vigilancia marítima,

reconocimiento,

detección,

seguimiento de embarcaciones

y operaciones no tripuladas de larga duración.

La intención declarada es que las experiencias recogidas durante operaciones reales regresen al ciclo de entrenamiento y desarrollo tecnológico.

EEUU ya había ensayado estas tecnologías a 90 millas de Cuba

El establecimiento del sitio en Guantánamo no surge de manera aislada.

En abril, SOUTHCOM desarrolló ejercicios en Key West, Florida, utilizando sistemas autónomos y herramientas de inteligencia artificial.

Entre las plataformas probadas se encontraban drones de larga autonomía y vehículos marítimos no tripulados.

La región del Caribe se está convirtiendo así en un espacio de experimentación para una doctrina militar basada cada vez más en la combinación entre militares y máquinas.

Cuba también apareció en pruebas militares con inteligencia artificial

Otro antecedente reciente generó atención en septiembre.

Imágenes oficiales relacionadas con experimentos estadounidenses de mando y control mediante inteligencia artificial mostraron mapas de Cuba y el Caribe en diferentes pantallas militares.

Los mapas contenían símbolos, identificadores y áreas operacionales.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no explicaron públicamente si esos elementos representaban posiciones militares reales, datos simulados o simplemente escenarios utilizados durante los ejercicios.

Por tanto, las imágenes no pueden interpretarse por sí solas como evidencia de planificación de una operación contra Cuba.

El despliegue ocurre en plena tensión entre Washington y La Habana

La decisión adquiere una dimensión política adicional por el momento en que ocurre.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba atraviesan uno de sus períodos de mayor tensión reciente.

La administración de Donald Trump ha incrementado las sanciones económicas y financieras sobre La Habana, mientras altos funcionarios estadounidenses han exigido cambios políticos y económicos en la isla.

Paralelamente, reportes periodísticos han revelado evaluaciones y planes de contingencia militares relacionados con Cuba.

Trump, sin embargo, declaró recientemente que prefiere alcanzar un acuerdo con La Habana y que no considera necesario recurrir a la vía militar, aunque su administración mantiene diferentes opciones de seguridad nacional.

Reportes sobre drones cubanos aumentaron la preocupación

El contexto incluye además reportes de inteligencia publicados por medios estadounidenses sobre un supuesto fortalecimiento de las capacidades cubanas con drones.

Algunas informaciones periodísticas sostuvieron que Cuba habría adquirido cientos de sistemas no tripulados y estudiado posibles escenarios relacionados con Guantánamo, buques estadounidenses e incluso objetivos en Florida.

El gobierno cubano rechazó esas informaciones.

El canciller Bruno Rodríguez las calificó de falsas, mientras el viceministro Carlos Fernández de Cossío cuestionó su credibilidad.

Es importante subrayar que SOUTHCOM no presentó el nuevo centro de Guantánamo como una respuesta específica a esas acusaciones.

El nuevo centro no equivale a una operación contra Cuba

La ubicación geográfica puede alimentar especulaciones, pero la información oficial tiene límites claros.

SOUTHCOM confirmó:

el despliegue de sistemas no tripulados;

la creación progresiva de un centro de entrenamiento y apoyo;

y su integración dentro de la estrategia regional del SAWC.

Pero no anunció que esas plataformas hayan sido desplegadas para atacar Cuba.

Tampoco informó de una operación militar ofensiva contra la isla.

Las misiones oficialmente mencionadas tienen un alcance regional y actualmente incluyen apoyo a operaciones de la Joint Task Force Western Hemisphere.

De Guantánamo al resto de América Latina y el Caribe

El alcance del SAWC es mucho mayor que la base.

SOUTHCOM estableció que, una vez completamente desarrollado, el mando utilizará sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados en múltiples dominios dentro de América Latina y el Caribe.

La base de Guantánamo funcionará como uno de los lugares donde esas tecnologías podrán ser integradas, entrenadas y adaptadas a operaciones reales.

Eso convierte a la instalación en una pieza relevante dentro de una transformación más amplia de la doctrina militar estadounidense.

Una nueva dimensión estratégica para Guantánamo

Estados Unidos mantiene la Base Naval de Guantánamo desde comienzos del siglo XX bajo acuerdos cuya interpretación jurídica y política es objeto de una disputa histórica con La Habana.

El gobierno cubano reclama la devolución del territorio y considera ilegítima la permanencia estadounidense.

Washington mantiene el control de la instalación.

Ahora, más de un siglo después de su establecimiento, la base adquiere una función tecnológica que difícilmente podía imaginarse cuando fue creada:

entrenar y apoyar operaciones con sistemas autónomos y no tripulados en el Caribe y América Latina.

La frase utilizada por SOUTHCOM para anunciar el despliegue resume la transformación:

“Construyendo las bases de la guerra autónoma”.