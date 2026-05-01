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Henry Davis sacude par de jonrones y los Piratas ganan 9-1 a los Rojos para cortar la mala racha

PITTSBURGH (AP) — Henry Davis conectó sus primeros dos jonrones de la temporada, Mitch Keller lanzó siete entradas en las que permitió tres imparables y los Piratas de Pittsburgh derrotaron 9-1 a los Rojos de Cincinnati la noche del viernes para poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

Davis disparó jonrones en entradas consecutivas. Pegó un cuadrangular solitario al jardín central en la cuarta que amplió la ventaja de los Piratas a 4-0 y conectó un batazo de dos carreras al jardín izquierdo que coronó una quinta entrada de cuatro anotaciones y puso la pizarra 8-0.

Fue el segundo juego de dos jonrones en la carrera de Davis, quien además anotó tres después de llegar al encuentro con un promedio de bateo de .154.

Keller (3-1) permitió una carrera, ponchó a seis y dio una base por bolas. Sus 104 lanzamientos fueron la mayor cantidad realizada por un lanzador de los Piratas esta temporada.

Bryan Reynolds y el dominicano Marcell Ozuna también se volaron la barda por Pittsburgh, mientras los Piratas le propinaron a los Rojos —líderes de la División Central de la Liga Nacional— su quinta derrota en 16 juegos. Reynolds conectó un jonrón solitario de 443 pies hacia los arbustos del jardín central en la primera entrada para abrir la pizarra, y Ozuna pegó un cuadrangular de dos carreras en la quinta.

Brady Singer (2-2) permitió cuatro carreras y siete hits en 3 1/3 entradas, otorgó dos bases por bolas y ponchó a uno.

Por los Pirates, Nick Gonzales se fue de 3-3 con una base por bolas. Reynolds, quien además conectó un triple, y Ryan O’Hearn sumaron dos imparables cada uno.

Los Rojos arruinaron la posibilidad de blanqueada de Keller en la sexta entrada, cuando TJ Friedl conectó un doble y anotó con un rodado del dominicano Elly De La Cruz para out. Friedl aportó dos de los tres indiscutibles de su equipo.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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