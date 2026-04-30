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Guillermo Ochoa se retirará de la selección mexicana tras el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El arquero mexicano Guillermo Ochoa dijo el jueves que se retirará de la selección de México tras el Mundial 2026 y que el torneo podría también marcar el punto final de su carrera deportiva.

ARCHIVO - El arquero mexicano Guillermo Ochoa durante un entrenamiento de la selección nacional previo a un amistoso contra Portugal, el jueves 26 de marzo de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte)
ARCHIVO - El arquero mexicano Guillermo Ochoa durante un entrenamiento de la selección nacional previo a un amistoso contra Portugal, el jueves 26 de marzo de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) AP

Ochoa, quien cumplirá 41 años durante la Copa del Mundo, ha sido cinco veces mundialista y se perfila para aparecer por sexta ocasión, aunque su sitio en el plantel del técnico Javier Aguirre no ha sido confirmado oficialmente.

El arquero, quien juega para el AEL Limassol de Chipre, dijo en una entrevista con TUDN que su despedida de la selección es un hecho y que el retiro definitivo “podría ser también”.

Aguirre dio a conocer una nómina parcial con dos arqueros de la Liga MX y dejó abierto un espacio para un tercer arquero que milita en el extranjero. Aunque no lo nombró, Ochoa es el único de los dos en Europa que ha sido citado recientemente.

“Es difícil (retirarse) sin duda, pero en mi caso no va a ser tan difícil porque lo he disfrutado muchos años, mucho tiempo”, dijo Ochoa a la cadena. “Llega un punto en que tu cabeza y tu cuerpo dice: ‘lo has dado todo’ y te vas tranquilo, y ese va a ser mi caso”.

Ochoa es uno de cuatro mexicanos con cinco presencias mundialistas. Los otros son Antonio Carvajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado.

Si es citado por Aguirre podría unirse a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, quienes también aparecerían en un sexto Mundial.

El “Memo” Ochoa fue titular en tres mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Para la próxima edición, por ahora, todo indica que será el suplente de Raúl Rangel.

A Ochoa se le considera como uno de los mejores porteros mexicanos de la historia junto a Carvajal, Jorge Campos y Pablo Larios.

Eel otro portero mexicano en ligas europeas es Alex Padilla, de nacionalidad española y mexicana, actualmente enrolado con el Athletic Bilbao de La Liga de España.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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