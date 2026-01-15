Grupo de derechos critica la impunidad tras violencia religiosa en Sweida, Siria

ARCHIVO - Un auto pasa junto a una estatua destruida en la localidad de mayoría drusa de Sweida, Siria, el 25 de julio de 2025. (AP Foto/Omar Sanadiki, Archivo) AP

En su informe, el grupo de derechos humanos dijo que documentó 86 "muertes aparentemente ilegales" de civiles en la provincia de Sweida, de los cuales 67 eran drusos y 19 eran beduinos.

Human Rights Watch afirmó que entrevistó a testigos presenciales y sobrevivientes, quienes dijeron que las fuerzas gubernamentales destruyeron propiedades civiles y realizaron ejecuciones sumarias.

Dijeron que los grupos armados beduinos respaldados por el gobierno saquearon hogares y secuestraron personas, mientras que las milicias drusas atacaron y detuvieron a civiles beduinos en una serie de incursiones de venganza.

Los enfrentamientos en la provincia sureña de Sweida supusieron otro revés para el presidente Ahmad al Sharaa, quien ha tratado de afirmar la autoridad completa de su gobierno en todo el país devastado por la guerra y apelar a las minorías de Siria, que en gran medida son escépticas con su gobierno liderado por islamistas.

Bajo el liderazgo autocrático de Bashar Assad, los drusos tenían un grado de autonomía durante el conflicto, ya que en gran medida se mantuvieron alejados de los combates. Desde la caída del mandatario en diciembre de 2024, los miembros de la pequeña comunidad han vivido en una nueva e incierta Siria.

A mediados de julio, grupos armados afiliados al jeque Hikmat al-Hijri, un líder espiritual druso, se enfrentaron con clanes beduinos locales, lo que provocó la intervención de las fuerzas gubernamentales que efectivamente se alinearon con los beduinos. Cientos de civiles, en su mayoría drusos, fueron asesinados, muchos por combatientes del gobierno. Naciones Unidas estima que 187.000 personas fueron desplazadas para finales de mes.

La mayoría de la comunidad drusa en Siria vive en la provincia de Sweida. Desde entonces, un gran grupo de las milicias se unió bajo el mando de Al-Hijri, lo que en la práctica crea un territorio en grandes extensiones de la provincia, respaldada por la vecina Israel.

“El reconocimiento del gobierno de las atrocidades no es suficiente si aquellos que lideran y dirigen fuerzas abusivas están protegidos de la justicia”, dijo Adam Coogle, subdirector para Oriente Medio de Human Rights Watch, en el informe. “Sin rendición de cuentas a alto nivel y una reforma estructural del sector de seguridad, Siria continuará enfrentando ciclos de violencia y represalias”.

Damasco se está preparando ahora para una posible escalada militar con las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos, que aún controlan grandes extensiones del noreste de Siria, después de intensos enfrentamientos en dos barrios disputados en la ciudad norteña de Alepo. Durante años, las FDS han sido el aliado clave de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico.

En Alepo, el jueves continuaban los juicios de los acusados de atacar a civiles durante los enfrentamientos en marzo en las provincias costeras de Siria, donde una contraofensiva contra una insurgencia de leales a Assad se convirtió en ataques de venganza entre comunidades religiosas.

Esto llevó a la masacre de cientos de civiles de la minoría religiosa alauí, que en su mayoría vive a lo largo de la costa. Assad y su familia son alauíes.

El gobierno dijo que estaba investigando la violencia religiosa en Sweida y en septiembre anunció que había detenido a varios miembros de las fuerzas militares y de seguridad. Damasco encargó a un organismo gubernamental que informara sobre los abusos en un plazo de tres meses, pero a mediados de noviembre, el comité solicitó una extensión de dos meses para publicar sus hallazgos a finales de año.

Sin embargo, la investigación aparentemente está en curso. Damasco no ha dicho cuándo se publicarán los hallazgos, ni si se llevará a cabo un juicio similar al relacionado con la violencia en la costa.

Aunque el gobierno dijo que está investigando los incidentes, aún no ha comenzado un juicio por los enfrentamientos en Sweida.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

