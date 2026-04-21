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Fuentes AP: Mueren 2 agentes de la CIA en choque vehicular en México tras operativo antidrogas

WASHINGTON (AP) — Dos estadounidenses que murieron en un choque vehicular cuando regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en una región escarpada de México el fin de semana trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dirige a los medios de comunicación en la cumbre Encuentro en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, España, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort)
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dirige a los medios de comunicación en la cumbre "Encuentro en Defensa de la Democracia" celebrada en Barcelona, España, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Dos investigadores mexicanos también murieron en el percance, que, según las autoridades mexicanas, ocurrió mientras los funcionarios regresaban de una operación para destruir laboratorios de drogas de grupos criminales.

Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron la participación de la CIA el martes; hablaron bajo condición de anonimato debido a que son asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.

La confirmación de la participación de la CIA llega después de días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos sobre el papel que desempeñaron funcionarios estadounidenses en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el norte de México.

La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno de Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles.

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Janetsky informó desde Ciudad de México; Zeke Miller contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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