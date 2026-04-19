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Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

SHREVEPORT, Luisiana, EE.UU. (AP) — Ocho niños de entre uno y 14 años murieron en un incidente de violencia doméstica en Luisiana, informaron autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana el domingo en Shreveport, indicó el jefe de policía Wayne Smith. Añadió que en total 10 personas recibieron disparos.

Las autoridades señalaron que aún estaban recopilando detalles sobre la escena del crimen, que se extendía por tres ubicaciones. Smith explicó que el presunto tirador fue abatido por la policía durante una persecución vehicular.

Agregó que algunos de los niños baleados eran familiares del sospechoso.

“Esta es una escena extensa, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, añadió Smith.

La Policía Estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport pidió a sus detectives que investiguen. En un comunicado, la policía estatal indicó que ningún agente resultó herido en el tiroteo, que involucró a un policía después de una persecución policial hacia Bossier City el domingo por la mañana.

La policía estatal pidió a cualquier persona que tenga fotos, video o información que la comparta con los detectives de la policía estatal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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