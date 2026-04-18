Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar en uno de los puntos más estratégicos del mundo: el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump aseguró que el régimen iraní “ya no tiene capacidad para chantajear” a Estados Unidos , luego de que Teherán señalara que mantiene el control total de esa vía marítima y sugiriera nuevas restricciones.

Choque por el control del estrecho

Irán dio marcha atrás en su postura sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y advirtió que la zona está bajo control de sus fuerzas armadas.

“Querían cerrar el estrecho nuevamente… pero ya no pueden chantajearnos”

Mensaje directo desde la Casa Blanca

Desde el Despacho Oval, el mandatario aseguró que:

Irán ha perdido capacidad militar clave

Estados Unidos ha cambiado su enfoque frente al régimen

No permitirá más presiones sobre rutas marítimas estratégicas

“Irán no tiene marina, no tiene fuerza aérea… no tienen nada”, afirmó.

Negociaciones en curso

A pesar del tono firme, Trump indicó que:

Las conversaciones con Irán continúan

El diálogo avanza “muy bien”

Se esperan anuncios en las próximas horas

Impacto global

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el comercio energético mundial.

Cualquier intento de bloqueo afecta:

El suministro global de petróleo

Los precios internacionales

La estabilidad económica mundial

Señales desde el mercado energético

Trump también destacó que:

Petroleros están llegando a puertos de EE.UU.

Estados como Texas y Louisiana reciben mayor actividad

La presión energética sobre Irán está aumentando

Contexto histórico

El mandatario recordó ataques pasados atribuidos a Irán y mencionó la operación que eliminó al general Qasem Soleimani en 2020, reforzando la postura de línea dura de su administración.

Escenario abierto

Aunque las negociaciones siguen activas, el cruce de declaraciones evidencia que la situación en el Golfo Pérsico sigue siendo altamente volátil.