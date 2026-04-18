Irán cierra Ormuz y Trump advierte: "No pueden chantajearnos" en plena escalada de tensión

Trump advierte a Irán: “No pueden chantajearnos” tras nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz
La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar en uno de los puntos más estratégicos del mundo: el estrecho de Ormuz.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Irán amenaza con restringir el paso en Ormuz y Trump responde con firmeza mientras continúan negociaciones
La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar en uno de los puntos más estratégicos del mundo: el estrecho de Ormuz.
El presidente Donald Trump aseguró que el régimen iraní “ya no tiene capacidad para chantajear” a Estados Unidos, luego de que Teherán señalara que mantiene el control total de esa vía marítima y sugiriera nuevas restricciones.
Choque por el control del estrecho
Irán dio marcha atrás en su postura sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y advirtió que la zona está bajo control de sus fuerzas armadas.
“Querían cerrar el estrecho nuevamente… pero ya no pueden chantajearnos”
Mensaje directo desde la Casa Blanca
Desde el Despacho Oval, el mandatario aseguró que:
Estados Unidos ha cambiado su enfoque frente al régimen
No permitirá más presiones sobre rutas marítimas estratégicas
“Irán no tiene marina, no tiene fuerza aérea… no tienen nada”, afirmó.
A pesar del tono firme, Trump indicó que:
Las conversaciones con Irán continúan
El diálogo avanza “muy bien”
Se esperan anuncios en las próximas horas
El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes para el comercio energético mundial.
Cualquier intento de bloqueo afecta:
El suministro global de petróleo
Los precios internacionales
La estabilidad económica mundial
Señales desde el mercado energético
Petroleros están llegando a puertos de EE.UU.
Estados como Texas y Louisiana reciben mayor actividad
La presión energética sobre Irán está aumentando
Contexto histórico
El mandatario recordó ataques pasados atribuidos a Irán y mencionó la operación que eliminó al general Qasem Soleimani en 2020, reforzando la postura de línea dura de su administración.
Escenario abierto
Aunque las negociaciones siguen activas, el cruce de declaraciones evidencia que la situación en el Golfo Pérsico sigue siendo altamente volátil.
Suscribite a nuestro Newsletter