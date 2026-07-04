Fuegos artificiales, calor, política y el Mundial: EEUU celebra sus 250 años

Todd Shaw besa a su esposa Shannon Shaw mientras posan para un retrato durante la Gran Feria Estatal Estadounidense en el National Mall, el 2 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.) AP

La firma de la Declaración de Independencia, una de las formulaciones más celebradas de las aspiraciones democráticas en la historia, se conmemora de innumerables maneras. El presidente Donald Trump, que se dispone a asumir un papel central en los festejos, planea hablar en el National Mall de Washington antes de lo que se anuncia como un espectáculo de fuegos artificiales históricamente enorme que caerá sobre la capital del país. El presidente estuvo el viernes en Dakota del Sur, en Mount Rushmore, donde pronunció un discurso sombrío sobre la amenaza del comunismo en Estados Unidos, mientras las imágenes talladas de cuatro de sus predecesores más destacados se alzaban detrás de él.

En otros lugares, está previsto que el sábado se lancen fuegos artificiales sobre Navy Pier, en Chicago, y contra el perfil urbano de la ciudad de Nueva York, que también celebró una caída de bola a medianoche para dar inicio al feriado con el mismo boato que en la víspera de Año Nuevo. Bristol, Rhode Island, se describe como sede de las celebraciones del Día de la Independencia más antiguas del país, que se remontan a 1785. En Los Ángeles, Queen Latifah presentará un concierto con actuaciones de The Smashing Pumpkins y Chris Stapleton. Chaka Khan figura como invitada especial.

La expectativa por el emblemático feriado creció gran parte del año, como una oportunidad para que los estadounidenses reflexionen sobre su compleja historia como antiguos colonos de un imperio que se convirtieron en una superpotencia propia. Las celebraciones, preparadas durante meses, tuvieron que ajustar o cancelar actividades por completo, ya que gran parte de la Costa Este se asaba bajo un calor que se acercó y, en muchos casos, superó los 38 grados Celsius (100 Farenheit).

En Washington, la Great American State Fair cerró varias horas el viernes por la tarde durante lo peor del calor. El desfile del Día de la Independencia de la ciudad, programado para el sábado, fue cancelado.

Para disgusto de muchos en la Costa Este, el clima fue francamente agradable al otro lado del país. El noroeste del Pacífico disfrutó el viernes de temperaturas en torno a los 15 °C (60 °F), con algunas lloviznas ligeras.

En Issaquah, un suburbio de Seattle, Megan Kurowski, de 31 años, llevó a sus dos perros al parque canino para que hicieran algo de ejercicio antes de irse a trabajar. Kurowski comentó que se sentía positiva respecto del 250 aniversario de Estados Unidos y que estaba planeando quizá salir en tabla de paddle para ver los fuegos artificiales.

“Por lo que parece, todo el mundo está bastante entusiasmado con celebrar 250 años”, expresó.

Otras aficiones estadounidenses se están superponiendo con el feriado.

Más de una docena de partidos de las Grandes Ligas de Béisbol figuran en el calendario del sábado. La Copa del Mundo, que se celebra en Estados Unidos por primera vez en 32 años, tendrá partidos en Houston y Filadelfia el sábado, después de una victoria agónica en tiempo extra de Argentina sobre Cabo Verde el viernes, a las afueras de Miami. Los entusiastas de la cultura pop pudieron obsesionarse con la boda del viernes de Taylor Swift con el jugador de fútbol americano Travis Kelce en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Y Madonna lanzó su 15vo álbum de estudio, una colección de música dance.

Una nación inquieta se prepara para celebrar

Las celebraciones se desarrollan con el telón de fondo de una profunda división que se ha ido ampliando durante años, visible en todo, desde la expresión política hasta las normas culturales, pasando por viejas preguntas sobre raza, clase e inmigración.

En Mount Rushmore el viernes, Trump habló del comunismo como una “amenaza mortal para la libertad estadounidense”.

“Es la mayor amenaza para nuestro país, incluida la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o incluso el 11 de septiembre”, afirmó.

Sin mencionar a Trump, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata que también es socialista democrático y que recientemente respaldó a varios candidatos al Congreso que tuvieron éxito en sus primarias, pareció aludir a Trump durante un discurso el viernes.

“Esos ideales sobre los que se construyó nuestra nación — son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier régimen autoritario, pero sólo si aspiramos a ellos”, sostuvo.

Antes del feriado, el técnico automotriz Joe Fuqua-Bejarano, en Topeka, Kansas, pensó “lo que nos hace increíbles” como pueblo. Claramente no es la política, a su juicio, sino la resiliencia.

“Todos tenemos que encontrar unidad en algún lugar, ya sea en la risa o en la perseverancia, y mantener a todos tranquilos”, manifestó desde el puesto de fuegos artificiales donde está haciendo un negocio en auge como actividad secundaria.

Jerry Chin, de Newcastle, Washington, dijo que no sabía que Estados Unidos estaba celebrando su 250vo aniversario y que planeaba mantener un perfil bajo durante el feriado. Él y su esposa por lo general se saltan los fuegos artificiales y, en cambio, se quedan en casa con sus perros asustadizos para mantenerlos calmados.

“Estados Unidos es un gran lugar”, dijo, “pero hay algunas preocupaciones”.

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Las periodistas de The Associated Press Martha Bellisle en Seattle y John Hanna en Topkea, Kansas, contribuyeron a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP