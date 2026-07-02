Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

El reconocido actor de telenovelas Franklin Virgüez fue detenido por la Policía de Doral tras una denuncia en el estacionamiento del Doral Park Country Club. Las autoridades aseguran que una persona lo grabó mientras presuntamente realizaba un acto obsceno dentro de su vehículo.

La Policía de Doral arrestó al actor venezolano Franklin José Virgüez Dun , conocido artísticamente como Franklin Virgüez , tras acusarlo de presunta exposición indecente en el estacionamiento del Doral Park Country Club , ubicado en el 5001 de Northwest 104th Avenue.

El hecho ocurrió el miércoles y fue reportado por una persona que alertó a las autoridades después de observar al actor dentro de una camioneta Chevrolet Trax gris.

De acuerdo con el informe de arresto citado por medios locales, Virgüez enfrenta dos cargos de exposición indecente .

Según la Policía de Doral, los agentes acudieron al estacionamiento del club tras recibir un reporte de exhibicionismo.

La persona denunciante afirmó haber visto a un hombre, posteriormente identificado como Franklin Virgüez, sentado dentro de su vehículo con sus partes íntimas expuestas mientras presuntamente realizaba un acto sexual explícito.

El reporte policial señala que la denunciante se preocupó porque cerca del área había niños jugando en un parque infantil.

La víctima alertó al personal del club

De acuerdo con la versión recogida por las autoridades, la persona que presenció el hecho ingresó al club para avisar a empleados sobre lo ocurrido.

Según el informe, el personal le habría indicado que no podía intervenir y que debía comunicarse con las autoridades.

Después, la denunciante regresó al estacionamiento y comenzó a grabar al sospechoso con su teléfono.

El video entregado a la Policía

El informe policial indica que, al darse cuenta de que estaba siendo grabado, el hombre abandonó el lugar.

La denunciante llamó posteriormente a la Policía y entregó el video a los agentes.

Ese material forma parte de la evidencia revisada por los investigadores.

Poco después, las autoridades localizaron a Virgüez y lo detuvieron frente a su residencia en Doral sin incidentes.

El actor se negó a declarar sin abogado

Según el reporte de arresto, Virgüez se negó a responder preguntas de los investigadores sin la presencia de un abogado.

Las autoridades indicaron además que, al momento de su detención, observaron manchas en la parte frontal de sus pantalones que fueron descritas en el reporte como compatibles con semen.

Ese detalle figura en el informe policial, pero el caso aún se encuentra en fase inicial y deberá ser evaluado por el sistema judicial.

Dos cargos y fianza de $5,000

Hasta la tarde del jueves, Franklin Virgüez permanecía detenido en el Turner Guilford Knight Correctional Center, conocido como TGK.

Los registros correccionales indican que enfrenta dos cargos relacionados con exposición indecente y una fianza total de $5,000.

Como en todo proceso penal, el actor mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.

Una figura conocida de la televisión venezolana

Franklin Virgüez, de 72 años, es una figura ampliamente reconocida dentro de la televisión venezolana.

Su carrera artística comenzó en la década de 1970 y se extendió por varias décadas en telenovelas, películas y producciones internacionales.

Según bases de datos especializadas en cine y televisión, el actor ha participado en numerosas producciones desde 1976 y también ha trabajado en proyectos en inglés.

Su arresto generó rápida repercusión en medios del sur de Florida, Venezuela y redes sociales, debido a su trayectoria pública y a su presencia frecuente en el debate político venezolano.

El caso sigue bajo investigación

El expediente ahora queda en manos de las autoridades judiciales de Miami-Dade.

La Policía de Doral sostiene que la detención se produjo tras una denuncia ciudadana, un video entregado como evidencia y la posterior identificación del sospechoso.

La defensa del actor aún no ha ofrecido públicamente una versión detallada sobre las acusaciones.

Mientras avanza el proceso, los cargos deberán ser revisados en corte y será un juez quien determine los próximos pasos.