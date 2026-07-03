Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

La joven activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente fue liberada este jueves tras permanecer retenida durante casi 11 horas en una estación policial de Habana del Este. Había acudido junto al pastor evangélico Rolando Pérez Lora para recibir una “advertencia oficial”.

La activista cubana Anna Sofía Benítez Silvente , conocida como Anna Bensi , fue liberada este jueves a las 8:56 de la noche tras permanecer casi 11 horas retenida en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria de Alamar , en Habana del Este.

Anna Bensi ha salido llorando de la estación de policías. La tuvieron más de 10 horas allí siendo hostigada. Son unas bestias intentando intimidar a una muchacha valiente y honesta. Fuente: David Espinosa pic.twitter.com/OOL5NYsgHf

El momento fue grabado por David Espinosa , quien siguió el caso desde las afueras de la unidad policial.

En el video se observa a la joven, de 21 años, salir visiblemente afectada y llorando, mientras un pequeño grupo de allegados la recibe con aplausos.

La escena fue interpretada por sus seguidores como una muestra de apoyo, respeto y admiración hacia una joven que se ha convertido en una de las voces críticas más visibles dentro de Cuba.

Bensi había acudido a la estación policial a las 10:02 de la mañana junto al pastor evangélico Rolando Pérez Lora , conocido como “Pregonero de Cristo” .

Ambos respondieron a una citación oficial para recibir una supuesta “advertencia oficial”.

Según reportes difundidos por activistas y allegados, la citación estaba firmada por el primer teniente Julio Torres Suárez y contenía incluso un error en la fecha, pese a lo cual la joven decidió presentarse puntualmente.

Horas de espera sin interrogatorio

A las 12:44 p.m., cuando ya habían pasado más de dos horas desde su llegada, David Espinosa denunció en Facebook que Anna Bensi y Rolando Pérez Lora seguían sentados en la estación sin haber sido llamados para iniciar el supuesto trámite.

Espinosa cuestionó el irrespeto hacia el tiempo y la dignidad de los citados, al señalar que si una autoridad convoca a un ciudadano para una hora específica, debe actuar con responsabilidad.

La retención se extendió durante casi 11 horas, muy por encima del tiempo que activistas y allegados consideran legalmente permitido para una entrevista policial.

“No nos vamos a ir sin nuestros hermanos”

Durante la larga espera, allegados de Bensi permanecieron frente a la estación policial.

El colectivo Fuera de la Caja Cuba también denunció la situación en redes sociales y aseguró que no se marcharían del lugar sin la liberación de Anna y Rolando.

En un momento de la tarde, algunos presentes intentaron cantar alabanzas religiosas frente a la estación, pero agentes de la PNR les ordenaron detenerse, alegando que se trataba de una zona militar donde no estaban permitidos cantos religiosos.

El episodio añadió un componente de tensión religiosa y cívica a una jornada marcada por la vigilancia policial.

La denuncia de “tortura” por la prolongada retención

A las 6:10 p.m., Espinosa publicó una nueva denuncia en la que describió la situación como una forma de tortura psicológica.

Para los allegados, mantener a Bensi durante tantas horas dentro de la unidad policial sin explicaciones claras formó parte de una estrategia de desgaste, intimidación y castigo político.

La liberación, casi tres horas después de esa denuncia, no borró el impacto emocional del episodio.

Otros integrantes de Fuera de la Caja Cuba también fueron citados

La citación a Bensi no ocurrió de manera aislada.

Ese mismo día, los hermanos Amanda Beatriz Andrés Navarro y Abel Alejandro Andrés Navarro, también vinculados al colectivo Fuera de la Caja Cuba, fueron citados a la unidad de la PNR ubicada en la calle Aguilera, en el municipio 10 de Octubre.

Ambos fueron liberados antes que Anna Bensi y Rolando Pérez Lora, según reportes difundidos por activistas.

El patrón de citaciones simultáneas fue interpretado como una acción coordinada para presionar a jóvenes críticos y creadores de contenido independientes.

El antecedente del enfrentamiento con Gerardo Hernández

La citación se produjo días después de un enfrentamiento público en redes sociales entre Anna Bensi y Gerardo Hernández Nordelo, exagente de inteligencia cubano y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

Hernández había insinuado posibles acciones legales contra quienes lo vinculaban con la mipyme El Mercadito.

Bensi respondió cuestionando públicamente su estilo de vida, y dos días después fue citada por la Policía.

Para activistas y seguidores, la secuencia refuerza la percepción de que la citación tuvo un carácter represivo.

Bensi ya enfrenta reclusión domiciliaria

Anna Bensi se encuentra bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo de 2026, acusada junto a su madre de presuntos “actos contra la intimidad personal”.

El caso se originó después de que difundieran un video en el que un agente del MININT entregaba una citación irregular en su domicilio.

Las autoridades han utilizado el artículo del Código Penal relacionado con la intimidad personal para abrir un proceso que podría implicar penas de entre dos y cinco años de prisión.

Organizaciones y activistas consideran que se trata de un uso político de la ley para castigar la denuncia pública de actos de intimidación estatal.

Una joven bajo presión del aparato represivo

Anna Bensi se ha convertido en una figura incómoda para el régimen cubano por sus denuncias en redes sociales, su activismo cívico y su discurso frontal contra la represión.

Su caso refleja una tendencia creciente en Cuba: el uso de citaciones policiales, advertencias oficiales, interrogatorios prolongados y medidas cautelares para controlar a activistas, periodistas independientes, creadores de contenido y líderes religiosos.

La liberación entre lágrimas y aplausos mostró el costo emocional de esa presión, pero también el acompañamiento de quienes la respaldan.

Un símbolo para jóvenes opositores en Cuba

La imagen de Anna Bensi saliendo llorando de la PNR de Alamar, tras casi 11 horas de retención, se convirtió rápidamente en símbolo de resistencia para muchos cubanos dentro y fuera de la isla.

Los aplausos de sus allegados fueron pocos en número, pero poderosos en significado.

Para sus seguidores, representaron el reconocimiento a una joven que enfrenta vigilancia, amenazas y procesos judiciales sin abandonar su voz pública.

Subtítulos SEO sugeridos

H2: Anna Bensi fue liberada tras casi 11 horas retenida en Alamar

H2: La activista salió llorando y fue recibida con aplausos

H2: Una citación para una “advertencia oficial” terminó en larga retención

H2: Rolando Pérez Lora también fue citado junto a Anna Bensi

H2: Fuera de la Caja Cuba denunció la retención frente a la PNR

H2: El conflicto con Gerardo Hernández que precedió la citación policial

H2: Anna Bensi enfrenta reclusión domiciliaria y cargos junto a su madre

Títulos virales alternativos para Google Discover

Anna Bensi sale llorando de la PNR de Alamar tras casi 11 horas retenida

Liberan a Anna Bensi entre aplausos tras una jornada de tensión policial en La Habana

Casi 11 horas retenida: la salida entre lágrimas de Anna Bensi conmueve a sus seguidores

La PNR libera a Anna Bensi después de una citación que terminó en denuncia pública

Anna Bensi rompe en llanto al salir de la estación de Alamar y recibe apoyo de allegados

La activista Anna Bensi fue liberada tras horas de presión policial en Habana del Este

Retención, cantos prohibidos y aplausos: la jornada de Anna Bensi en la PNR de Alamar

El régimen vuelve a presionar a Anna Bensi: casi 11 horas retenida y salida entre lágrimas

Slug SEO sugerido

anna-bensi-liberada-llorando-pnr-alamar-aplausos-11-horas-retenida

Palabras clave SEO

Anna Bensi, Anna Sofía Benítez Silvente, PNR Alamar, activista cubana, Fuera de la Caja Cuba, Rolando Pérez Lora, Pregonero de Cristo, Gerardo Hernández Nordelo, represión en Cuba, citación policial Cuba, MININT, reclusión domiciliaria, Habana del Este, derechos humanos Cuba.