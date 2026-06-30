Trump exige gasolina a 2,50 dólares por galón y advierte a minoristas: "se vienen grandes problemas" en EE.UU.

Los precios de la gasolina exhibidos en una gasolinera en Portland, Oregon, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Jenny Kane) AP

El presidente de Estados Unidos pidió a las gasolineras reducir de inmediato los precios en los surtidores, después de señalar que el petróleo cayó a unos 68 dólares por barril. También criticó a California por sus altos impuestos al combustible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , exigió a los minoristas de gasolina reducir de inmediato los precios en los surtidores y fijarlos cerca de los 2,50 dólares por galón , después de señalar que el precio del crudo cayó a alrededor de 68 dólares por barril .

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que los precios en las gasolineras siguen siendo demasiado altos en comparación con el retroceso del petróleo en los mercados internacionales.

El mandatario advirtió que no tolerará especulación y sostuvo que los minoristas podrían enfrentar “grandes problemas” si no reaccionan con rapidez.

Dos niños ondean banderas de Estados Unidos en una gasolinera mientras la caravana presidencial de Donald Trump pasa frente a ella, el martes 23 de junio de 2026, en Pensilvania. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump presentó su reclamo como una defensa directa del consumidor.

Según su planteamiento, si el petróleo baja, las gasolineras deben trasladar ese alivio al precio final que pagan los conductores.

El presidente pidió a los minoristas “hacer lo correcto” y comenzar a apuntar hacia un precio cercano a 2,50 dólares por galón, una cifra que sería muy inferior al promedio nacional actual.

El crudo baja, pero la gasolina no cae al mismo ritmo

El mensaje llega después de una caída del petróleo en los mercados, en medio de una reducción de los temores sobre interrupciones de suministro energético.

Sin embargo, los precios en las estaciones de servicio no siempre bajan con la misma velocidad que el crudo.

Analistas del sector suelen describir este fenómeno como un retraso entre el movimiento del petróleo y el precio final de la gasolina, debido a factores como refinación, distribución, inventarios, impuestos, márgenes minoristas y diferencias regionales.

file3eadd7cfb4b9013120e6ca08e33ab86f El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

La meta de 2,50 dólares, lejos del promedio nacional

Aunque el promedio nacional de la gasolina regular se mantiene por debajo de los 4 dólares por galón, la meta planteada por Trump de 2,50 dólares está todavía lejos de los precios que pagan la mayoría de los conductores.

La presión de la Casa Blanca busca acelerar una rebaja antes de una fecha simbólica: el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también pidió a los minoristas actuar con responsabilidad y advirtió que la administración está observando el comportamiento del mercado.

Trump acusa posible especulación

Trump vinculó los precios elevados con una posible especulación en el mercado minorista.

En su mensaje, advirtió que el “price gouging” o aumento abusivo de precios es ilegal, y sugirió que el Gobierno podría actuar si las empresas no trasladan la caída del crudo al consumidor.

La advertencia llega después de que el propio presidente pidiera al Departamento de Justicia revisar el comportamiento de grandes compañías petroleras por no reducir los precios en la bomba con la rapidez que él considera adecuada.

California, en la mira por sus impuestos a la gasolina

Trump también dirigió sus críticas contra California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom.

El presidente cuestionó el impuesto estatal a la gasolina, que se ubica entre los más altos del país, y sostuvo que los consumidores californianos están siendo afectados por cargas fiscales excesivas.

Según Tax Foundation, California aplica el impuesto estatal a la gasolina más alto de Estados Unidos, con 70,9 centavos por galón.

Regulaciones ambientales y costos adicionales

Además del impuesto estatal, California impone otros costos asociados a políticas ambientales, programas de carbono y estándares regulatorios.

Esos factores contribuyen a que el precio de la gasolina en el estado sea habitualmente más alto que en la mayoría del país.

Para Trump, esa diferencia confirma su argumento de que las políticas energéticas y fiscales demócratas encarecen artificialmente el combustible.

Una discusión económica con impacto político

La presión sobre los precios de la gasolina tiene un fuerte componente político.

El costo del combustible afecta directamente a millones de hogares, especialmente durante la temporada de viajes de verano, y suele convertirse en un indicador sensible para medir el costo de vida.

Trump intenta posicionarse como defensor de los consumidores frente a petroleras, minoristas y gobiernos estatales con altos impuestos.

El debate sobre quién controla el precio final

Aunque el presidente presiona a las estaciones de servicio, el precio final de la gasolina depende de varios componentes: petróleo crudo, refinación, distribución, márgenes de venta, impuestos federales, impuestos estatales y regulaciones locales.

Por eso, incluso cuando el crudo cae, la reducción en los surtidores puede tardar días o semanas en reflejarse.

Aun así, la Casa Blanca busca convertir la caída del petróleo en una rebaja inmediata para los conductores.