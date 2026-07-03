Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

La aerolínea española restringió a una sola pieza adicional el equipaje que puede añadirse a la franquicia del boleto en la ruta hacia La Habana. La medida, vinculada al complejo escenario operativo por la falta de combustible en Cuba, golpea especialmente a cubanos residentes en España que viajan cargados de alimentos, medicinas y artículos para sus familiares.

Pasajeros que viajaban desde España hacia Cuba denunciaron haber quedado varados o haber tenido que dejar parte de su equipaje en tierra después de que Air Europa comenzara a aplicar una nueva restricción en los vuelos con destino a La Habana .

La aerolínea limita ahora a una sola maleta adicional el equipaje extra que puede contratarse en esa ruta, aunque el pasajero esté dispuesto a pagar por más piezas.

La medida sorprendió a viajeros en aeropuertos como Madrid-Barajas y Tenerife Norte , donde algunos cubanos llegaron con varias maletas adicionales y descubrieron en el mostrador de facturación que no podrían embarcarlas.

La restricción aparece recogida en la información oficial de equipaje facturado de Air Europa.

Para la ruta Madrid-La Habana , incluidos vuelos en conexión, la compañía establece que el límite máximo es de una maleta adicional a la franquicia incluida en el billete.

Esto significa que los pasajeros pueden mantener el equipaje correspondiente a su tarifa, pero no podrán añadir varias piezas extra como ocurre en otras rutas de la aerolínea.

Qué cambia según la tarifa

La nueva limitación no elimina la franquicia incluida en cada boleto, pero sí restringe la posibilidad de contratar más equipaje adicional.

Los pasajeros con Economy Lite continúan sin maleta facturada incluida, salvo que la compren. Quienes viajan en Economy Standard o Economy Flex mantienen una pieza de hasta 23 kilogramos, según la tarifa contratada.

Los clientes de Business conservan dos piezas de hasta 32 kilogramos cada una.

La diferencia clave es que, para La Habana, solo se podrá añadir una única maleta extra, independientemente de la tarifa.

Viajeros denuncian falta de aviso suficiente

Uno de los principales reclamos de los pasajeros afectados es que la medida se estaría aplicando sin suficiente aviso previo.

Según testimonios difundidos por medios y redes sociales, decenas de viajeros se enteraron de la restricción cuando ya estaban en el aeropuerto, con maletas preparadas, pagos previstos y familiares esperando en Cuba productos esenciales.

Algunos aseguran que tuvieron que dejar equipaje en tierra o reorganizar de urgencia sus pertenencias antes de abordar.

La explicación: menos peso y más combustible

La restricción coincide con la crisis de combustible de aviación que atraviesa Cuba.

Desde febrero, distintas aerolíneas han tenido que realizar escalas técnicas fuera de la isla para repostar en vuelos de regreso a Europa, ante la falta de combustible Jet A-1 en aeropuertos cubanos, incluido el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Air Europa trasladó desde el 13 de junio su escala técnica a Punta Cana, en República Dominicana, para repostar antes de continuar hacia Madrid.

Reducir el peso transportado en equipaje permite mejorar la autonomía de la aeronave y facilitar la operación en una ruta afectada por la falta de combustible en Cuba.

Cubanos en España, los más afectados

La medida golpea especialmente a los cubanos residentes en España.

Muchos aprovechan cada viaje a la isla para llevar alimentos, medicamentos, ropa, productos de aseo, piezas de repuesto y otros artículos que escasean en Cuba.

Para esas familias, las maletas adicionales no son un lujo, sino una vía de ayuda directa a padres, hijos, abuelos o hermanos que enfrentan una crisis económica cada vez más profunda.

Con la nueva restricción, el volumen de ayuda familiar que puede trasladarse en cada vuelo queda reducido de manera significativa.

Air Europa queda casi sola en la ruta España-Cuba

El impacto se agrava porque la oferta aérea entre España y Cuba se ha reducido de forma drástica.

Iberia suspendió sus vuelos a Cuba desde junio, mientras otras compañías también han reducido o cancelado operaciones por la falta de combustible, la caída de la demanda y el aumento de riesgos operativos.

En ese escenario, Air Europa se ha convertido en una de las pocas opciones directas para viajar entre Madrid y La Habana.

La reducción de alternativas también ha contribuido al encarecimiento de los pasajes.

Billetes más caros y menos equipaje

Los viajeros denuncian que la nueva limitación llega en un momento de precios elevados.

Durante la temporada de verano, los boletos entre Madrid y La Habana pueden superar con frecuencia los 1.200 euros en ida y vuelta, mientras que trayectos de solo ida pueden rebasar los 800 euros, según búsquedas y reportes de pasajeros.

Para muchos cubanos, pagar más por volar y al mismo tiempo poder llevar menos equipaje representa un doble golpe.

Crisis aérea conectada con el colapso energético cubano

La restricción de equipaje no puede entenderse fuera del deterioro energético que vive Cuba.

La isla enfrenta escasez de combustible, apagones prolongados, dificultades para abastecer aeropuertos y una reducción progresiva de rutas internacionales.

La falta de combustible de aviación ha obligado a modificar operaciones, añadir escalas técnicas y limitar carga en rutas que antes funcionaban con mayor normalidad.

Cada nueva medida aérea expone el impacto internacional de la crisis cubana.

Reacciones de pasajeros y agencias

Agencias de viajes y pasajeros han pedido mayor transparencia y comunicación anticipada.

El reclamo principal es que la aerolínea informe de forma clara antes de la compra o antes del viaje, para evitar que las familias lleguen al aeropuerto con equipaje que no podrá embarcar.

También piden soluciones para quienes compraron boletos antes de conocer la restricción y contaban con trasladar varias maletas adicionales.

Una medida que puede seguir mientras dure la crisis

Air Europa ha anunciado ajustes en su programación hacia La Habana y mantiene operaciones en medio de condiciones complejas.

Aunque la compañía ha aumentado frecuencias en algunos tramos, también ha advertido que la programación podría modificarse según la evolución de las condiciones operativas.

Mientras Cuba no resuelva el suministro de combustible de aviación, las aerolíneas que sigan operando hacia la isla podrían mantener restricciones de peso, escalas técnicas o ajustes adicionales.

El nuevo golpe para los viajeros cubanos

La nueva regla de equipaje resume el deterioro de la conexión aérea entre Cuba y España.

Menos aerolíneas, billetes más caros, escalas técnicas, combustible insuficiente y ahora menos maletas.

Para los viajeros cubanos, cada vuelo a La Habana se vuelve más caro, más incierto y más limitado.

Y para las familias dentro de la isla, cada maleta que no llega significa menos medicinas, menos alimentos y menos alivio en medio de una crisis que no da tregua.