Filis remontan en la 9na y vencen 3-2 a Gigantes en primer juego de una doble cartelera

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Bryson Stott de los Filis de Filadelfia tras batear un triple ante los Gigantes de San Francisco, el jueves 30 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) AP

Kyle Schwarber disparó el jonrón número 350 de su carrera por los Filis (11-19), que han ganado partidos consecutivos por primera vez desde una racha de cuatro victorias del 31 de marzo al 4 de abril. Ganaron ambos encuentros bajo el mando del mánager interino Don Mattingly, quien asumió el cargo después de que Rob Thomson fuera despedido el martes.

El cubano Adolis García se embasó con un sencillo dentro del cuadro ante Ryan Walker (0-1) para abrir la parte baja de la novena. Brandon Marsh se ponchó antes de que Stott conectara un triple hacia la esquina del jardín derecho en el noveno lanzamiento del turno al bate, lo que le significó a Walker su segundo salvamento desperdiciado de la temporada.

Stott se quedó en tercera base tras el rodado del panameño Edmundo Sosa para el out, y luego anotó cuando Crawford apenas superó el tiro en un rodado lento al campocorto dominicano Willy Adames para su tercer hit del juego.

Chase Shugart (1-0) ponchó al único bateador que enfrentó para acreditarse la victoria.

El abridor de San Francisco Logan Webb lanzó siete sólidas entradas, en las que permitió únicamente un jonrón de Schwarber en la primera entrada, el décimo de la temporada.

Cristopher Sánchez, el zurdo dominicano de los Filis, permitió dobles a los dos primeros bateadores de los Gigantes: el puertorriqueño Heliot Ramos (tres hits) y Matt Chapman. El rodado del venezolano Luis Arráez impulsó a Ramos desde tercera, y Chapman anotó con el sencillo de Casey Schmitt para poner el marcador 2-0.

El segundo juego de la doble cartelera dividida, programado para la noche del jueves, era una reposición del partido del miércoles por la noche que fue suspendido por lluvia. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP