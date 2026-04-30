Fabio iguala récord de partidos en Copa Libertadores en caída de Fluminense ante Bolívar

Robson Tome de Araujo del Bolivar celebra tras abrir el marcador ante el Fluminense en la Copa Libertadores el jueves 30 de abril del 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

Fabio, que con 45 años y siete meses es el jugador más longevo en la historia del torneo, empató el récord que impuso Almeida con Olimpia en 1989.

El portero de Fluminense podría convertirse en líder absoluto del registro de más partidos disputados en la Libertadores el próximo miércoles cuando el equipo carioca visite a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Fabio, quien jugó en las inferiores de Brasil, pero nunca ha sido llamado a la selección absoluta de su país, comenzó su carrera a finales de la década de 1990. Desde entonces, ha jugado 13 ediciones de la Libertadores desde su debut con Vasco da Gama en 2001. Luego pasó a Cruzeiro, con el que disputó ocho ediciones, y desde 2022 defiende el arco de Fluminense, donde un año después ganó el título del máximo certamen de clubes de Sudamérica.

El golero nacido en Nobes, en el estado de Mato Grosso, también cuenta en su palmarés con el récord de más partidos oficiales en la historia del fútbol tras superar al inglés Peter Shilton en agosto de 2025.

En el estadio Hernando Siles, de La Paz, la alegría de Fabio no pudo ser completa, ya que Fluminense sufrió los efectos de la altitud y cayó sin atenuantes ante Bolívar.

El cuadro brasileño quedó en el sótano del Grupo C con solo un punto en tres partidos. Bolívar llegó a cuatro y escaló a la segunda posición por detrás del líder Independiente Rivadavia, que mantuvo su registro perfecto al golear 4-1 a Deportivo La Guaira.

“Tuvimos tres malos partidos iniciales, pero tengo mucha fe en que clasificaremos porque confío en mi equipo”, señaló el técnico de Fluminense, Luis Zubeldía. “Depende de nosotros, podemos corregir el rumbo”.

El equipo boliviano abrió el marcador a los seis minutos con un remate de Robson Matheus, que anotó de volea tras recibir un pase de José Sagredo.

El duelo se complicó aún más para Fluminense al 48 con la expulsión por doble tarjeta amarilla del volante Facundo Bernal por protestar una decisión del árbitro Derlis López.

“No puedo creerlo, es una falta de respeto al fútbol”, dijo el zaguero Juan Pablo Freytes. “El árbitro lo interpretó como un aplauso nuestro. Así no deberían ser las cosas. El arbitraje tiene que ser justo”.

Aunque el plantel del club brasileño viajó el jueves a La Paz desde Santa Cruz para intentar mitigar los efectos de los 3650 metros de altitud de la ciudad boliviana, no generó peligro y terminó el compromiso sin tiros al arco.

Robson Matheus, hijo de madre boliviana y padre brasileño, aumentó la diferencia con su segundo grito a los 61 minutos con un golpe de cabeza luego de un cruzamiento de Patricio Rodríguez.

Fluminense estuvo cerca de maquillar el resultado en el tiempo de descuento con una diana de Yeferson Soteldo, que fue anulada por fuera de juego tras la revisión del video.

Triplete de Arce afianza en la punta a Independiente Rivadavia

El debutante Independiente Rivadavia extendió su imbatibilidad en su primera incursión en la Libertadores al doblegar 4-1 a La Guaira.

La Lepra mendocina, que accedió por primera vez a la competición tras ganar la Copa Argentina en 2025, contó con la destacada actuación del atacante paraguayo Alex Arce, que firmó un triplete.

Arce llegó a cuatro tantos en el presente torneo y quedó a uno de su compatriota Carlos González, ariete de Independiente del Valle, que lidera la tabla de artilleros con cinco anotaciones.

La exhibición de Arce comenzó con un gol de cabeza a los 27 minutos.

La Guaira tuvo una alegría momentánea a los 32 con un tanto de Guillermo Ortiz.

Independiente Rivadavia reaccionó antes del descanso con un penal de Sebastián Villa y el segundo en la cuenta de Arce, que marcó a puerta vacía tras una asistencia de Villa.

Al 64, Arce volvió a aparecer en el área pequeña para empujar un pase de cabeza de José Florentín.

Corinthians gana a Peñarol y acaricia clasificación

Con goles de Gustavo Henrique y Jesse Lingard en la primera parte, Corinthians superó 2-0 a Peñarol y mantuvo su camino perfecto en el Grupo E.

El equipo paulista, campeón de la Libertadores en 2012, sumó nueve puntos y encabeza su zona con seis goles a favor y ninguno en contra. Platense es segundo con seis unidades, mientras que Peñarol, con solo un tanto, comparte la última posición con Santa Fe.

Corinthians se adelantó a los 11 minutos con un cabezazo de Gustavo Henrique tras un tiro libre ejecutado por Rodrigo Garro.

Al 25, el inglés Lingard, exjugador del Manchester United, firmó su primer gol desde su llegada al Timao con un remate dentro del área luego de ser asistido por Yuri Alberto.

Más tarde jugegan Independiente Medellín y Cusco.

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FUENTE: AP