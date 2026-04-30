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Expareja de Maradona acusa de "asesinos" a los médicos imputados en el juicio por su muerte

BUENOS AIRES (AP) — En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona en 2020, su expareja Verónica Ojeda estalló en llanto al arremeter el jueves contra los médicos acusados de no haber velado por la salud del astro futbolístico argentino y contra quien fuera el apoderado.

Dalma Maradona, a la izquierda, hija del fallecido Diego Maradona, y Verónica Ojeda, excompañera sentimental del exfutbolista, asisten a la primera jornada del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Dalma Maradona, a la izquierda, hija del fallecido Diego Maradona, y Verónica Ojeda, excompañera sentimental del exfutbolista, asisten a la primera jornada del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) AP

Ojeda, quien tuvo un hijo en común con Maradona —Diego Fernando— apuntó principalmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, integrantes del equipo médico al cuidado del ex futbolista.

Rota en llanto, los calificó de “asesinos” y haber manipulado a la familia de Maradona, y luego afirmó que el apoderado de este último, Matías Morla, “es el que dirigía a todos estos secuaces, médicos y todo el entorno" del capitán de la selección que conquistó el Mundial de 1986.

"Ellos mataron al padre de mi hijo. Mi hijo necesitaba de su papá. Sus abrazos”, dijo Ojeda, quien vivió en pareja con Maradona desde 2005 a 2014 y ya había declarado como testigo en un primer proceso judicial que fue anulado a fines del año pasado.

Maradona falleció de un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural.

Están imputados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

Además de Luque, Cosachov y Díaz, están procesados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna, el representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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