Silvio Rodríguez: 'Se agarraron de lo que fuera para suspender el diálogo, para quitárselo de arriba'

"Sí, da la impresión de que se agarraron de lo que fuera para suspender el diálogo, para quitárselo de arriba (suena a orientación superior)", escribió Rodríguez en respuesta a otros usuarios que comentaban sobre el tema en su plataforma.

El trovador también confesó que ante la opinión de un amigo suyo de que a los artistas "se les fue la mano" con la carta, pues el "pulseo no era ganable", contestó que las autoridades cubanas "no están preparadas para ganar ningún pulseo que no sea el de los cojones". "Pobres de nosotros", añadió.

Por otra parte, Rodríguez afirmó que la exigencia de que Miguel Díaz-Canel atienda a los artistas, incluida en la carta enviada el jueves al MINCULT, "está bastante rara".

"De madre si un presidente tiene que sentarse a discutir con todo el que se le ocurra. Humos muy —pero muy— subidos", agregó Rodríguez.

Las palabras del músico cubano han tenido mucha repercusión en las redes sociales, pues es conocido por su apoyo al régimen.

Esta mañana MINCULT cerró la puerta al diálogo con el grupo de artistas, activistas y periodistas independientes que se plantó el pasado viernes frente a la institución, según un comunicado publicado en su sitio en internet.

El MINCULT se escudó en que en la lista propuesta por el grupo para una reunión con el ministro Alpidio Alonso incluye a personas a las que acusa de tener contacto directo y recibir "apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios".

Sin embargo, el ministerio hace su propia selección. Dice que "siguen abiertas las oportunidades de diálogo" para "los jóvenes y para todos aquellos artistas que se reunieron frente al MINCULT el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana". A la vez, descalifica al grupo propuesto por los participantes en la reunión con Rojas como "carente de legitimidad y ética para emplazar a las instituciones de la cultura cubana".

Alpidio Alonso compartió la publicación a través de un tweet que mantiene fijado al inicio de su cuenta en la red social.