Falta de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico

El turismo en Cuba atraviesa una de sus peores crisis en décadas. Mientras el turismo mundial vive un fuerte crecimiento, la isla registró una nueva caída en la llegada de visitantes internacionales al inicio de 2026 , reflejando el impacto de la crisis energética, la escasez de combustible y la pérdida de competitividad del destino.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) , en enero de 2026 Cuba recibió 184.833 turistas internacionales , unos 11.512 menos que en el mismo mes de 2025 , lo que representa una caída cercana al 6-9% dependiendo de las estimaciones preliminares.

Se trata del enero con menos visitantes en al menos 13 años , excluyendo los años de pandemia, lo que confirma el deterioro sostenido de uno de los sectores clave de la economía cubana.

El retroceso del turismo cubano contrasta con la tendencia global.

Según informes internacionales del sector, el turismo mundial alcanzó más de 1.520 millones de llegadas en 2025 , impulsado por la recuperación del sector tras la pandemia.

Mientras tanto, destinos del Caribe y América Latina continúan creciendo.

Por ejemplo:

República Dominicana recibió más de 1,2 millones de turistas solo en enero de 2026

México cerró 2025 con 47,8 millones de visitantes, su máximo histórico

En contraste, Cuba apenas superó los 184.000 visitantes ese mismo mes, reflejando una brecha cada vez mayor frente a otros destinos turísticos de la región.

Crisis de combustible golpea aeropuertos y vuelos

Uno de los factores más determinantes del desplome turístico ha sido la grave escasez de combustible en la isla.

Las autoridades cubanas llegaron incluso a emitir alertas internacionales por falta de combustible Jet A1 en sus principales aeropuertos, incluyendo:

La Habana

Varadero

Santa Clara

Holguín

Santiago de Cuba

La crisis provocó la cancelación de vuelos y operaciones de varias aerolíneas internacionales, mientras miles de turistas quedaron varados en la isla y debieron ser repatriados por sus países.

Algunas compañías, como Air Canada, suspendieron operaciones temporalmente debido a la imposibilidad de repostar combustible en los aeropuertos cubanos.

Hoteles vacíos y cierres temporales

El impacto de la crisis también se refleja en la infraestructura hotelera.

Varias instalaciones turísticas han tenido que cerrar temporalmente por baja ocupación y problemas energéticos, incluyendo hoteles en polos turísticos como Cayo Santa María y Cayo Coco.

En 2025 la tasa de ocupación hotelera en Cuba rondó apenas entre el 20% y el 21,5%, muy por debajo de los niveles necesarios para sostener la rentabilidad del sector.

Esto ocurre a pesar de que el gobierno cubano destinó una gran parte de la inversión estatal en los últimos años a la construcción de hoteles, incluso por encima de sectores sociales como la salud.

De potencia turística a sector en crisis

El declive del turismo cubano no es reciente.

La isla pasó de recibir 4,7 millones de visitantes en 2018 a apenas 1,8 millones en 2025, uno de los niveles más bajos desde comienzos de siglo.

Analistas señalan que el problema va más allá de la pandemia.

Según economistas que estudian el sector, Cuba ha perdido competitividad frente a otros destinos del Caribe, debido a factores como:

deterioro de la infraestructura

problemas energéticos

baja calidad de servicios

limitaciones económicas estructurales

Mientras el turismo mundial vive un nuevo auge, el principal motor de divisas de Cuba parece hundirse cada vez más en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.