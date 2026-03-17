Rusia admite que teme perder a Cuba como aliado clave ante acercamiento con EE.UU., advierten voces del Kremlin

Rusia enfrenta la posibilidad de perder a su último aliado estratégico en el hemisferio occidental , en medio del creciente acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, según declaraciones del escritor y exdiputado ruso Zajar Prilepin , considerado cercano al Kremlin.

El analista calificó la situación como “extremadamente triste” , al referirse a las recientes negociaciones entre La Habana y Washington, en un momento de fuerte presión económica y política sobre la isla.

Prilepin advirtió que si Cuba termina alineándose con Estados Unidos, el impacto sería mucho mayor que una simple pérdida diplomática.

“ Esto no es solo un fracaso local, es un colapso sistémico de toda la estrategia del Sur Global ”, afirmó.

Según su análisis, Moscú ha invertido durante décadas miles de millones de dólares en sostener al régimen cubano , sin lograr asegurar una lealtad duradera.

“Ese dinero simplemente se quemó en una estrategia mediocre”, sostuvo.

Cuba, pieza clave del tablero geopolítico

Durante décadas, Cuba ha sido uno de los pilares de la influencia rusa en América Latina, heredera de los lazos establecidos desde la Guerra Fría.

Sin embargo, el actual escenario podría cambiar ese equilibrio.

Según Prilepin:

si Cuba se acerca a EE.UU., los vínculos con Rusia y China quedarían debilitados o anulados

Moscú perdería su último punto de apoyo sólido en el hemisferio occidental

su estrategia global quedaría seriamente comprometida

El golpe al “Sur Global”

El vocero del Kremlin también cuestionó la estrategia rusa hacia los países del llamado “Sur Global”, que incluye a regiones de América Latina, África y Asia.

A su juicio, esta política ha sido más una herramienta de propaganda que una estrategia real a largo plazo.

“La influencia de Moscú se está desvaneciendo ante nuestros ojos”, advirtió, señalando que antiguos aliados están optando por relaciones más pragmáticas con Occidente.

Crisis en Cuba acelera el cambio

El posible giro geopolítico ocurre en medio de una profunda crisis en la isla.

Cuba enfrenta:

escasez de combustible

colapso energético

caída del turismo

protestas sociales

Incluso Rusia ha tenido que evacuar turistas y evaluar asistencia económica ante la situación crítica en la isla.

Presión de EE.UU. y negociaciones en curso

El escenario se intensifica con la estrategia de presión de la administración de Donald Trump, que busca cambios políticos en Cuba.

Reportes recientes indican que:

existen contactos entre Washington y La Habana

EE.UU. busca influir en la estructura de poder cubana

podrían producirse cambios significativos en el corto plazo

Para Moscú, este posible giro representa una amenaza directa a su presencia global.

Un cambio histórico en juego

La eventual pérdida de Cuba marcaría un punto de inflexión en la política exterior rusa.

Desde el colapso de la Unión Soviética, Moscú ha intentado reconstruir su influencia en América Latina, pero el acercamiento de Cuba a Estados Unidos podría representar el golpe más duro a esa estrategia en décadas.