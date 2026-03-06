Cuba dice que una 5ta persona involucrada en tiroteo con lancha procedente de Florida ha muerto

Compartir en:









Armas que, según las autoridades cubanas, fueron recuperadas de una lancha rápida en aguas de Cuba tras un enfrentamiento que dejó cuatro muertos se exhiben durante una presentación para medios, el viernes 27 de febrero de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

El Ministerio del Interior de Cuba señaló en un comunicado emitido a última hora del jueves que Roberto Álvarez Ávila murió el 4 de marzo a causa de sus heridas. Agregó que los demás detenidos heridos continúan recibiendo atención médica.

Las autoridades de Cuba indicaron que el 26 de febrero soldados cubanos se enfrentaron con las personas que iban a bordo de una lancha rápida después que se aproximaron a la isla y dispararon contra las tropas cubanas. Afirmaron que los atacantes eran cubanos que vivían en Estados Unidos y que intentaron infiltrarse en la isla "con fines terroristas”. Cuba dijo que sus soldados mataron a cuatro personas e hirieron a otras seis.

El Ministerio del Interior cubano manifestó en su comunicado que “las declaraciones realizadas por los propios detenidos, junto con una serie de procedimientos investigativos, refuerzan las pruebas en su contra”, y añadió que “se están obteniendo nuevos elementos que establecen la implicación de otros individuos radicados en Estados Unidos”.

"Las declaraciones de los propios detenidos se suman a un conjunto de diligencias investigativas que refuerzan las evidencias en su contra, a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos", indicó el Ministerio del Interior cubano en su comunicado.

A principios de esta semana, Cuba informó que había presentado cargos por terrorismo contra seis sospechosos que iban en la lancha rápida. El gobierno exhibió objetos que, según dijo, fueron hallados en la embarcación, entre ellos una docena de armas de alto poder, más de 12.800 cartuchos de munición y 11 pistolas.

Las autoridades cubanas han ofrecido pocos detalles sobre el tiroteo, pero señalaron que la lancha se encontraba aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte del país. También proporcionaron el número de registro de la embarcación, pero The Associated Press no ha podido verificar los datos porque los registros de embarcaciones no son públicos en el estado de Florida.

El tiroteo amenazaba con aumentar las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades cubanas. La economía de la isla se mantuvo hasta hace poco en gran medida a flote gracias al petróleo de Venezuela, lo cual ahora está en duda después de que Estados Unidos lanzara una operación militar contra Venezuela y capturara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP