americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuba dice que una 5ta persona involucrada en tiroteo con lancha procedente de Florida ha muerto

LA HABANA (AP) — Cuba informó que una quinta persona ha muerto como consecuencia de un tiroteo que se registró el mes pasado en el que estuvo involucrada una lancha rápida procedente de Florida cuyos ocupantes presuntamente dispararon contra efectivos cubanos en aguas frente a la costa norte de la isla.

Armas que, según las autoridades cubanas, fueron recuperadas de una lancha rápida en aguas de Cuba tras un enfrentamiento que dejó cuatro muertos se exhiben durante una presentación para medios, el viernes 27 de febrero de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Armas que, según las autoridades cubanas, fueron recuperadas de una lancha rápida en aguas de Cuba tras un enfrentamiento que dejó cuatro muertos se exhiben durante una presentación para medios, el viernes 27 de febrero de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

El Ministerio del Interior de Cuba señaló en un comunicado emitido a última hora del jueves que Roberto Álvarez Ávila murió el 4 de marzo a causa de sus heridas. Agregó que los demás detenidos heridos continúan recibiendo atención médica.

Las autoridades de Cuba indicaron que el 26 de febrero soldados cubanos se enfrentaron con las personas que iban a bordo de una lancha rápida después que se aproximaron a la isla y dispararon contra las tropas cubanas. Afirmaron que los atacantes eran cubanos que vivían en Estados Unidos y que intentaron infiltrarse en la isla "con fines terroristas”. Cuba dijo que sus soldados mataron a cuatro personas e hirieron a otras seis.

El Ministerio del Interior cubano manifestó en su comunicado que “las declaraciones realizadas por los propios detenidos, junto con una serie de procedimientos investigativos, refuerzan las pruebas en su contra”, y añadió que “se están obteniendo nuevos elementos que establecen la implicación de otros individuos radicados en Estados Unidos”.

"Las declaraciones de los propios detenidos se suman a un conjunto de diligencias investigativas que refuerzan las evidencias en su contra, a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos", indicó el Ministerio del Interior cubano en su comunicado.

A principios de esta semana, Cuba informó que había presentado cargos por terrorismo contra seis sospechosos que iban en la lancha rápida. El gobierno exhibió objetos que, según dijo, fueron hallados en la embarcación, entre ellos una docena de armas de alto poder, más de 12.800 cartuchos de munición y 11 pistolas.

Las autoridades cubanas han ofrecido pocos detalles sobre el tiroteo, pero señalaron que la lancha se encontraba aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte del país. También proporcionaron el número de registro de la embarcación, pero The Associated Press no ha podido verificar los datos porque los registros de embarcaciones no son públicos en el estado de Florida.

El tiroteo amenazaba con aumentar las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades cubanas. La economía de la isla se mantuvo hasta hace poco en gran medida a flote gracias al petróleo de Venezuela, lo cual ahora está en duda después de que Estados Unidos lanzara una operación militar contra Venezuela y capturara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter