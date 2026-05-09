EEUU mantiene "todas las opciones" sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

El gobierno de United States no contempla por ahora una acción militar inmediata contra Cuba , pese al endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump y a la creciente presión económica contra el régimen cubano.

Según fuentes citadas por Associated Press, Washington continúa aplicando una estrategia de “máxima presión” basada en sanciones económicas, restricciones financieras y aislamiento internacional.

En los últimos días, Trump ha elevado el tono contra La Habana con frases que generaron preocupación internacional.

Durante una cena privada en Florida, el mandatario afirmó que:

“Cuba es la próxima”.

Además, mencionó la posibilidad de aplicar una “fórmula Venezuela”, en referencia a la operación militar estadounidense realizada en enero de 2026 contra el régimen venezolano.

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre una intervención militar, Trump respondió:

“Depende de tu definición de acción militar”.

Washington ofrece ayuda millonaria a Cuba

De acuerdo con AP, EEUU también propuso un paquete de asistencia humanitaria para la isla que incluiría:

Decenas de millones de dólares en ayuda

Acceso gratuito a internet satelital Starlink durante dos años

Apoyo agrícola

Infraestructura y asistencia técnica

Aunque funcionarios estadounidenses reconocen que el régimen cubano no ha aceptado formalmente la propuesta, tampoco la habría rechazado de forma definitiva.

Rubio intensifica las sanciones contra el régimen

El secretario de Estado Marco Rubio anunció recientemente nuevas sanciones contra el conglomerado militar GAESA.

Rubio describió a GAESA como:

“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.

Washington sostiene que el grupo controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana.

Empresas extranjeras comienzan a salir de Cuba

El impacto de las sanciones ya comienza a sentirse.

La minera canadiense Sherritt International suspendió operaciones en Cuba y comenzó a retirar personal extranjero de la isla.

La salida representa un duro golpe para el sistema energético cubano, ya afectado por:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Crisis económica estructural

Más de 240 sanciones desde enero

Desde comienzos de 2026, Washington ha incrementado la presión sobre La Habana:

Más de 240 sanciones acumuladas

Restricciones financieras y comerciales

Intercepción de tanqueros petroleros

Reducción de importaciones energéticas cubanas

Estados Unidos también fijó el 5 de junio como fecha límite para que empresas extranjeras rompan vínculos con GAESA.

El Pentágono mantiene planes de contingencia

Aunque las fuentes citadas descartan una intervención inmediata, Washington continúa reforzando su presencia estratégica en la región.

El Departamento de Estado movilizó personal hacia el Comando Sur en Florida y el Pentágono mantiene activos planes de contingencia relacionados con Cuba.

Mientras tanto, el portaaviones USS Abraham Lincoln permanece desplegado en Medio Oriente.

Díaz-Canel responde con retórica de resistencia

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó recientemente afirmando que:

“Cada cubano tiene una misión de defensa”.

El régimen insiste en denunciar amenazas externas mientras la isla enfrenta una severa crisis económica, energética y migratoria.