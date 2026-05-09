Resumen económico de EEUU: Empleo y buenos reportes financieros de empresas encabezan las noticias

Una tienda solicita personal en Arlington Heights, Illinois, el 2 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

A continuación, un panorama de datos económicos y noticias destacadas que ocurrieron durante la última semana y lo que potencialmente significan para usted.

Los empleadores de Estados Unidos crearon unos sorprendentes 115.000 nuevos empleos el mes pasado, pese a un shock económico derivado de la guerra con Irán.

La contratación fue mejor de lo que habían previsto 65.000 pronosticadores, aunque se desaceleró frente a los 185.000 empleos creados en marzo. La tasa de desempleo se mantuvo en un bajo 4,3%, informó el Departamento de Trabajo el viernes.

La atención médica sumó 37.000 empleos el mes pasado y los minoristas, 22.000. Sin embargo, los fabricantes recortaron 2.000 puestos en abril y han eliminado 66.000 empleos durante el último año, pese a las políticas proteccionistas del presidente Donald Trump orientadas a crear empleos en fábricas.

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos volvió a subir esta semana, reflejando la volatilidad persistente del mercado de bonos, mientras el alza de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán intensifica las preocupaciones por la inflación.

La tasa de referencia de la hipoteca a 30 años con interés fijo subió a 6,37% desde 6,3% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Aun así, está por debajo de hace un año, cuando la tasa promediaba 6,76%.

Este es el segundo aumento semanal consecutivo, lo que devuelve la tasa promedio al nivel de hace cuatro semanas.

Solicitan más subsidio por desempleo, pero siguen en niveles históricamente bajos

Las solicitudes semanales del seguro por desempleo aumentaron la semana pasada, pero se mantienen en niveles históricamente bajos pese a la inflación elevada y otros vientos en contra para la economía.

La cantidad de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo en la semana que terminó el 2 de mayo aumentó en 10.000, hasta 200.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Es menos que las 205.000 solicitudes que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

Este dato se considera un indicador indirecto de los despidos en Estados Unidos y reflejan casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Las vacantes no cambiaron en marzo, pero mejoró la contratación

Las vacantes de empleo en Estados Unidos se mantuvieron esencialmente sin cambios en marzo, pero la contratación mejoró antes de que el impacto total de la guerra con Irán golpeara la economía.

Los empleadores publicaron 6,87 millones de puestos en marzo, frente a 6,92 millones en febrero, informó el Departamento de Trabajo el martes.

El mercado laboral ha tenido altibajos en lo que va del año tras un desalentador 2025. Y la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha nublado las perspectivas para la economía y la contratación.

La Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral mostró que los despidos aumentaron en marzo. Pero la contratación mejoró: los empleadores sumaron 5,55 millones de empleos brutos, la cifra más alta desde febrero de 2024. Más estadounidenses también renunciaron a sus trabajos, una señal de confianza en sus perspectivas.

Los mercados se encaminan a récords por noticias del mercado laboral mejores de lo esperado

Las acciones subieron hacia nuevos máximos para cerrar la semana, impulsadas por noticias alentadoras del mercado laboral y por más resultados sólidos de grandes corporaciones de Estados Unidos.

El S&P 500 avanzó 0,5% hacia un máximo histórico después de que un informe indicó que los patrones añadieron 115.000 empleos más de los que recortaron el mes pasado, aunque la guerra con Irán está elevando los costos del combustible y la incertidumbre para todos.

Aunque la contratación se desaceleró respecto del nivel de marzo, aun así fue casi el doble de lo que esperaban los economistas. Y mantuvo al S&P 500 encaminado a una sexta semana consecutiva de ganancias, lo que sería su racha más larga desde 2024.

Wall Street ha avanzado desde finales de marzo, en parte por la esperanza de que la guerra no implique un escenario de peor caso para la economía global y de que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse para permitir que los petroleros entreguen crudo desde el golfo Pérsico otra vez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP