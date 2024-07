Venecia tendrá a “Joker 2”, Pitt, Clooney y Jolie

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Joaquin Phoenix, izquierda, y Lady Gaga en una escena de "Joker: Folie à Deux". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Entre las películas que compiten junto a “Joker 2” se encuentra el filme del chileno Pablo Larraín sobre Maria Callas “Maria”, protagonizada por Jolie; “I’m Still Here”, de Walter Salles; el thriller erótico “Babygirl”, protagonizado por Kidman y Harris Dickinson, de la cineasta Halina Reijn; la adaptación de Luca Guadagnino a “Queer” de William S. Burroughs, con Craig y Jason Schwartzman; y la primera película en inglés de Pedro Almodóvar, “The Room Next Door”, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton. Ambientada en Nueva Inglaterra, el cineasta ha dicho que se trata de una madre imperfecta y una hija resentida.

Venecia también proyectará la épica de Peter Weir de 2003 “Master and Commander: The Far Side of the World”, junto con su premio a la trayectoria.

Siete episodios de la serie de suspenso psicológico de Alfonso Cuarón “Disclaimer” también se estrenarán en el festival. El programa de AppleTV+ está basado en una novela sobre una periodista de documentales y el secreto que guarda. Es protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline y debutará en el servicio de streaming en octubre.

Entre los títulos de no ficción que se proyectan fuera de competencia se encuentran “One to One: John & Yoko”, que reconstruye los años neoyorquinos del Beatle y su esposa; “Separated”, de Errol Morris, sobre la separación de los niños inmigrantes de sus padres en Estados Unidos; “Russians at War”, de Anastasia Trofimova; “Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989”, de Göran Hugo Olsson; “Riefenstahl”, sobre el propagandista alemán; Y otro documental centrado en los Beatles, “The Things We Said Today”, una cápsula en el tiempo de su llegada a Nueva York y su primer concierto en el Shea Stadium.

El festival del año pasado tuvo lugar en medio de la huelga de actores. Aunque algunos asistieron bajo acuerdos provisionales, como Adam Driver y Penélope Cruz estrellas de “Ferrari” y Cailee Spaeny y Jacob Elordi de “Priscilla”, el festival careció de su suministro habitual y constante de estrellas. Pero su influencia en la temporada de premios se mantuvo fuerte: siete estrenos mundiales de Venecia obtuvieron 24 nominaciones al Oscar y cinco victorias: cuatro para “Poor Things” (“Pobres criaturas”) y una para “The Wonderful Story of Henry Sugar” de Wes Anderson.

Venecia es un importante punto de partida para los aspirantes a premios y la primera parada importante de una ajetreada temporada de festivales de cine de otoño, con Toronto, Telluride y el Festival de Cine de Nueva York siguiéndole muy de cerca.

La 81ª edición arranca el 28 de agosto, con el estreno mundial de “Beetlejuice, Beetlejuice” de Tim Burton. Se espera que todo el elenco principal, incluido Michael Keaton, adorne la alfombra roja. El Festival de Cine de Venecia se extenderá hasta el 7 de septiembre.

FUENTE: Associated Press