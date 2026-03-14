Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Una noche de tensión se vivió este viernes en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila , donde un joven resultó herido de bala durante protestas populares contra los apagones y la crisis económica en Cuba .

Durante los disturbios también se reportó el incendio de la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC) , así como enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El régimen CastroCanel dispara al pueblo recibe un tiro en la pierna y se escucha mátalo! @POTUS @RepCarlos pic.twitter.com/LFV1rTaufR

Las denuncias fueron difundidas en redes sociales por el periodista independiente José Raúl Gallego , quien aseguró que un policía habría disparado contra un joven que se encontraba cerca de una fogata frente a la sede municipal del PCC.

Según el reporte publicado en Facebook, el disparo impactó en el muslo del joven , quien se encontraba en las inmediaciones del edificio del Partido Comunista durante las manifestaciones.

Este video es estremecedor- un joven envuelto en la bandera cubana quemando el edificio del Part

Videos difundidos en redes muestran momentos de tensión en la zona, mientras varios vecinos intentaban asistir al herido.

Hasta el momento no existe confirmación oficial del incidente ni información sobre el estado de salud del joven .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnsedeCiencia/status/2032758721865007521?s=20&partner=&hide_thread=false URGENTE: Manifestantes en Cuba prenden fuego a la sede del Partido Comunista en Morón.



El descontento explota en la isla. pic.twitter.com/gbiiKsibZG — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 14, 2026

Incendio en la sede del Partido Comunista

Minutos antes del reporte del disparo, Gallego informó que la sede local del PCC en Morón fue incendiada en medio de la protesta.

Las publicaciones también indican que varias bicicletas utilizadas por agentes policiales habrían sido quemadas durante los disturbios.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran fuego frente al edificio y a manifestantes reunidos en las calles cercanas.

Fuerzas especiales y uso de perros

Según los testimonios difundidos por el periodista, fuerzas especiales desplegadas en la zona habrían utilizado perros para dispersar a los manifestantes.

Los reportes también indican que entre las personas que participaban en la protesta había niños y adolescentes, lo que aumentó la preocupación entre activistas y residentes.

Protestas por apagones y crisis económica

Los incidentes se producen en medio de una jornada de protestas en Morón contra los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en Cuba.

Videos publicados en redes sociales muestran cacerolazos y consignas de “¡Libertad!” mientras grupos de personas recorrían las calles durante la noche.

En los últimos meses, los cortes eléctricos prolongados han provocado un creciente malestar social en varias ciudades del país, con manifestaciones espontáneas en distintos municipios.

Hasta el momento las autoridades cubanas no han emitido un comunicado oficial sobre los hechos ocurridos en Morón.