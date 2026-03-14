Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

La tensión social en Cuba volvió a escalar este viernes por la noche cuando manifestantes incendiaron la sede municipal del Partido Comunista de Cuba ( PCC ) en Morón , provincia de Ciego de Ávila, durante una jornada de protestas populares contra los apagones y la crisis económica.

Videos difundidos en redes sociales muestran una multitud reunida frente al edificio del PCC , donde varios manifestantes lanzaron objetos en llamas y sacaron propaganda política y mobiliario que posteriormente fue quemado en una fogata en plena calle.

Las imágenes han comenzado a circular ampliamente en internet en medio de reportes de enfrentamientos con la policía y denuncias de disparos .

Un régimen que le teme a su propio pueblo no es gobierno — es una jaula con guardias. Esta noche mandan a reprimir porque saben que ya perdieron el alma de Cuba. La fuerza no les dura. La libertad, sí. #SOSCuba #CubaLibre #DiazCanelCriminal https://t.co/s5GWFqvDoF

De acuerdo con información divulgada por el periodista independiente Guillermo Rodríguez Sánchez , durante los disturbios un agente de la policía habría disparado su arma de fuego , impactando en el muslo a un joven que se encontraba cerca de la protesta.

“Momento exacto en el que, según la población presente, un policía disparó su pistola e impactó en el muslo a un muchacho”, explicó el periodista al compartir el video del incidente en redes sociales.

Este video es estremecedor: un joven envuelto en la bandera cubana quemando el edificio del Partido Comunista, símbolo de la tiranía que oprime a #Cuba por 67 años. Poco después, esbirros al servicio de la tiranía le disparan a uno de estos muchachos. pic.twitter.com/S7l82FlsYA

Las imágenes muestran a varios vecinos cargando al joven herido para apartarlo del lugar mientras continúan los disturbios en las inmediaciones del edificio del Partido Comunista.

¡NADIE LOS PARA! El valiente pueblo Cubano, salió por 8va noche consecutiva y de manera masiva a protestar contra la dictadura criminal que los tiene sin luz, agua, ni comida. Compartan esto, es importante que el pueblo cubano sea escuchado pic.twitter.com/NzB5SuhicJ

Hasta el momento no existe confirmación oficial del incidente por parte del régimen cubano.

Manifestantes queman propaganda del PCC

Otros videos difundidos por el periodista Mario J. Pentón muestran a manifestantes entrando en la sede municipal del PCC y sacando cuadros, carteles y materiales de propaganda política.

Los objetos fueron acumulados en el centro de la calle y convertidos en una gran hoguera mientras los manifestantes gritaban consignas contra el régimen.

“El pueblo de Cuba se cansó”, comentaron algunos residentes en redes sociales al describir lo ocurrido.

Internet cortado durante los disturbios

Activistas y periodistas denunciaron que el servicio de internet fue interrumpido en la zona durante los incidentes, lo que dificultó la difusión de información en tiempo real.

Los reportes señalan que la interrupción coincidió con los enfrentamientos y la circulación de videos del incendio frente a la sede del Partido Comunista.

Este tipo de cortes de conexión han sido denunciados en el pasado como una estrategia utilizada por el régimen para limitar la circulación de imágenes durante protestas.

Protestas por apagones y crisis económica

Las manifestaciones en Morón comenzaron con cacerolazos y marchas nocturnas contra los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

En los últimos meses, el sistema eléctrico cubano ha enfrentado fallas constantes y déficits de generación, provocando apagones que en algunas regiones superan las 12 horas diarias.

El creciente malestar social se suma a la inflación, la escasez de combustible y la crisis económica que atraviesa el país, factores que han intensificado las protestas en distintas localidades.