Una nueva película de “Star Wars” incluirá a Grogu

En esta imagen proporcionada por Disney+, Pedro Pascal en una escena de "The Mandalorian." Jon Favreau dirigirá la película "The Mandalorian & Grogu" que comenzará a ser producida este año, informaron Lucasfilm y Disney el martes 9 de enero de 2024. (Disney+ vía AP)

Aunque no se anunció una fecha de estreno, es una buena noticia para los fanáticos de “Star Wars” que no han tenido una nueva película desde “The Rise of Skywalker” (“Star Wars: El ascenso de Skywalker”) de 2019.