Trevor Noah invita a ver los Grammy

ARCHIVO- Trevor Noah, ganador del premio a mejor programa de humor y variedades por "The Daily Show With Trevor Noah", posa en la sala de prensa en la 75a entrega anual de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024, en Los Angeles. Noah volverá como maestro de ceremonias de los Grammy el 4 de febrero de 2024. (Foto AP/Ashley Landis, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.