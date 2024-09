Tito Jackson, miembro de los Jackson 5, muere a los 70 años

ARCHIVO- El cantante Tito Jackson llega a la noche inaugural de "Michael Jackson: The Immortal World Tour" en Los Ángeles, el 27 de enero de 2012. (Foto AP/Dan Steinberg, archivo)

ARCHIVO - Tito Jackson, miembro de los Jackson 5, posa para un retrato en Los Ángeles, el 24 de julio de 2019, para promover su proyecto en solitario, una nueva versión de su canción de 2017 "One Way Street". (Foto Mark Von Holden/Invision/AP, archivo) 2019 Invision

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, y miembro del Salón de la Famaa del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”, dijeron sus hijos TJ, Taj y Taryll en un comunicado publicado en Instagram el domingo por la noche.

Los Jackson 5 incluían a los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. El grupo familiar, que fue incorporado en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, produjo varios éxitos en la década de 1970, incluidos “ABC”, “I Want You Back” y “I’ll Be There”.