"The Room Next Door", primera película de Almodóvar en inglés, triunfa en el Festival de Venecia

Brady Corbet, ganador del León de Plata al mejor director por la película "The Brutalist", posa para los fotógrafos durante la ceremonia de clausura de la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 7 de septiembre de 2024, en Venecia, Italia. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP)

Pedro Almodóvar, ganador del León de Oro a la mejor película por "The Room Next Door", posa para los fotógrafos durante la ceremonia de clausura de la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 7 de septiembre de 2024, en Venecia, Italia. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP)

Nicole Kidman ganó el premio a la mejor actriz por su cruda y reveladora interpretación de una directora ejecutiva que se ve envuelta en un romance con un becario en “Babygirl”, pero no acudió a la ceremonia de premiación debido al fallecimiento de su madre.

“Llegué a Venecia y poco después me enteré de que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer”, dijo Kidman en un comunicado leído por la directora de “Babygirl”, Halina Reijn. “Estoy conmocionada y tengo que ir con mi familia, pero este premio es para ella... Ella me moldeó y me hizo la persona que soy”.