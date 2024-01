SZA, Swift y Bridgers están muy cerca de triunfar, según las predicciones de los Grammy

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Los periodistas de The Associated Press Maria Sherman y Jonathan Landrum Jr. analizan la carrera por la gloria de los Grammy.

“World Music Radio”, Jon Batiste; “the record”, boygenius; “Endless Summer Vacation”, de Miley Cyrus; “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”, Lana Del Rey; “The Age Of Pleasure”, de Janelle Monáe; “GUTS”, Olivia Rodrigo; “Midnights”, de Taylor Swift; “SOS”, SZA

LANDRUM: Inicialmente, “Midnights” de Swift me vino a la mente, luego mi corazón se topó con “SOS” de SZA. Pero después de pensarlo un poco más, no pude olvidarme de “World Music Radio” de Jon Batiste, un intérprete multigénero que se adjudicó la victoria en esta misma categoría en 2022. Ese año, sorpresivamente superó a favoritos como Swift, Billie Eilish, Lady Gaga, Olivia Rodrigo y Justin Bieber, quienes tuvieron más éxito comercial. Así que no es una idea demasiado descabellada que Batiste tenga una oportunidad. SZA parece la opción obvia, pero me iré con Batiste en este caso.

GRABACIÓN DEL AÑO

“Worship”, Jon Batiste; “Not Strong Enough”, boygenius; “Flowers”, Miley Cyrus; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “On My Mama”, Victoria Monét; “vampire”, Olivia Rodrigo; “Anti-Hero”, Taylor Swift; “Kill Bill”, SZA.

LANDRUM: Al igual que la hija pequeña de Victoria Monét, mi niña canta el estribillo de “On My Mama” más a menudo que cualquier otra canción. He visto cómo esta canción, que nació cuando Monét luchaba contra la depresión posparto, da alegría a la gente que va de viaje en automóvil o está de fiesta.

Toma nota mamá: la pista de Monét se elevará a la cima de esta categoría.

SHERMAN: Si nos fijamos en las nominaciones de 2024 en su conjunto, Victoria Monét es la segunda más nominada (junto con Phoebe Bridgers y justo por detrás de SZA). Creo que este premio es suyo.

Pero sólo para ser un poco la abogada del diablo: podría haber una realidad en la que la Academia le otorgue a Swift el premio por “Anti-Hero”, en gran parte porque no estoy tan segura de que “Midnights” brille, pero me parece que Monét ganará.

CANCIÓN DEL AÑO (premio para los compositores)

“A& W”, Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew; “Anti-Hero”, Jack Antonoff y Taylor Swift; “Butterfly”, Jon Batiste y Dan Wilson; “Dance The Night”, Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson y Andrew Wyatt; “Flowers”, Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein y Michael Pollack; “Kill Bill”, Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe; “vampire”, Daniel Nigro y Olivia Rodrigo; “What Was I Made For?”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

SHERMAN: Esta categoría está llena de artistas a los que a la Academia de la Grabación le encanta premiar: Jon Batiste, Taylor Swift y Billie Eilish, en particular. (Y, a la inversa, artistas a los que les encanta nominar, pero no tanto premiar: Lana Del Rey y Miley Cyrus, quienes aún no han recibido un Grammy. Me gustaría que eso cambiara). Mi instinto dice que este será para Eilish, si su éxito de “Barbie” “What Was I Made For?” no recibe el premio a la grabación del año.

LANDRUM: Es difícil para mí estar en desacuerdo. Creo que Miley Cyrus podría tener la oportunidad de ganar su primer Grammy con “Flowers”. Pero siento que “What Was I Made For?” fue hecha para el premio de compositor. Lo dejaré como otra victoria en el Grammy para Eilish y su hermano Finneas.

MEJOR ARTISTA NUEVO

Gracie Abrams; Fred again..; Ice Spice; Jelly Roll; Coco Jones; Noah Kahan; Victoria Monét; The War And Treaty

LANDRUM: El año pasado, la artista de jazz Samara Joy reinó inesperadamente en una categoría muy abierta. Pero este año, hay una ganadora arrolladora: Victoria Monét.

Sí, es una categoría cargada con destacados Jelly Roll, Ice Spice, Coco Jones y The War and Treaty. Pero a pesar de estos dignos candidatos, hay una cosa que separa a Monét del resto: a diferencia de otros nominados, la cantante de “On My Mama” está nominada en las tres categorías principales (álbum, grabación y canción del año). Creo que eso tiene un gran peso a su favor. Es su momento aquí.

SHERMAN: ¿Puedo dejarlo con un ídem?

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA

“Flowers”, Miley Cyrus; “Paint The Town Red”, Doja Cat; “What Was I Made For?”, Billie Eilish; “vampire”, Olivia Rodrigo; “Anti-Hero”, Taylor Swift.

SHERMAN: Sin duda, todos estos son éxitos por derecho propio. Siento que este será para Swift o Rodrigo. Por mucho que me duela decirlo, no veo un mundo en el que los votantes elijan a Doja Cat o Miley Cyrus por encima de esas dos potencias del pop, y creo que el triunfo de Eilish en “What Was I Made For?” estará reservado para la categoría de canción del año. Me encantaría ver ganar a Cyrus, ¡pero ya me he quedado con las ganas antes!

LANDRUM: Definitivamente, creo que Cyrus tiene una muy buena oportunidad de reclamar el primer lugar, pero siento que aquí es donde Swift dejará su huella. El trofeo bien podría ser para Eilish o Rodrigo, pero es difícil para mí imaginar que “Anti-Hero” sea excluido, especialmente después del año excepcional de Swift.

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

“The Hillbillies”, Baby Keem y Kendrick Lamar; “Love Letter”, Black Thought; “Rich Flex”, Drake y 21 Savage; “SCIENTISTS & ENGINEERS”, Killer Mike, André 3000, Future y Eryn Allen Kane; “Players”, Coi Leray.

LANDRUM: Kendrick Lamar y su primo Baby Keem ganaron esta categoría el año pasado. Pero no veo que el dúo familiar salga victorioso esta vez por su canción “The Hillbillies”. Creo que podría ser “Rich Flex” de Drake y 21 Savage, que es un éxito certificado.

Pero en el mundo del rap, la ola más grande del año pasado en esta categoría fue creada por “SCIENTISTS & ENGINEERS” de Killer Mike con Future, Eryn Allen Kane y Andre 3000 del legendario dúo de hip hop OutKast. La canción destacada fue muy bien elaborada con la voz ronca de Future, el excelente canto de Kane y los finos versos entregados por Mike y Andre 3000, quien últimamente ha lanzado más música de flauta que rap.

Cuando Andre 3000, también conocido como 3 Stacks, nos bendice con su experiencia lírica, todos escuchamos atentamente. Creo que los votantes lo escucharon alto y claro a él y a todos los que participaron en esta canción.

SHERMAN: “SCIENTISTS & ENGINEERS” es la más destacada, en mi opinión, pero me encantaría mencionar a “Players” de Coi Leray. Es la interpolación de “The Message” de Grandmaster Flash para mí, y esa canción fue totalmente omnipresente durante un período, pero probablemente no para los Grammy.

MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY SOLISTA

“In Your Love”, Tyler Childers; “Buried”, Brandy Clark; “Fast Car”, Luke Combs; “The Last Thing On My Mind”, Dolly Parton; “White Horse”, Chris Stapleton.

SHERMAN: La Academia de la Grabación podría estar haciendo algo inteligente con la nominación a Dolly Parton, y en un año en el que los nuevos intérpretes de música country están teniendo éxito con audiencias de todos los géneros. “The Last Thing on My Mind” es una canción que ha interpretado en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera. La reimaginó para un álbum tributo a Doc Watson en 2023, el mismo año en que lanzó su álbum debut de rock ‘n’ roll, “Rockstar”.

Dicho esto, me gustaría ver ganar a Brandy Clark. Está empatada con Taylor Swift y Miley Cyrus con seis nominaciones, y creo que es su momento de finalmente llevarse a casa un trofeo.

Aunque también puede ser la versión de Luke Comb del clásico de Tracy Chapman “Fast Car”. Lo llevó a dominar los Country Music Awards el año pasado.

LANDRUM: Sería apropiado que Parton ganara. Creo que ser nominada en este grupo demuestra que esta leyenda es tan relevante como siempre. Parton fue muy impresionante en su actuación de medio tiempo en el partido del Día de Acción de Gracias entre los Cowboys de Dallas y los Commanders de Washington el año pasado. Se robó el show.

Pero creo que la verdadera competencia es entre Stapleton y Combs, cuyo “Fast Car” podría tener un poco más de gasolina para tomar la delantera.

MEJOR INTERPRETACIÓN R&B

“Summer Too Hot”, Chris Brown; “Back To Love”, Robert Glasper con SiR y Alex Isley; “ICU”, Coco Jones; “How Does It Make You Feel”, Victoria Monét; “Kill Bill”, SZA.

LANDRUM: Esta es una decisión difícil. En mi opinión, es una carrera de tres mujeres entre SZA, Monét y Coco Jones. Hay un fuerte atractivo con la sedosa “How Does It Make You Feel?” de Monét, que tiene toques clásicos por todas partes. “ICU” de Jones fue tan impactante que incluso Justin Timberlake se subió al remix. Pero todo apunta a que el himno de venganza de SZA “Kill Bill” ganará. Su sello ayudó a impulsar a “SOS” a un estatus de élite, y es la única canción en esta categoría que está nominada tanto a grabación como a canción del año. Me sorprendería que el trofeo se fuera a otra parte.

SHERMAN: Este es de SZA, no hay duda al respecto.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXCIANA (INCLUYENDO TEJANA)

“Bordado a mano”, Ana Bárbara; “La Sánchez”, Lila Downs; “Motherflower”, Flor De Toloache; “Amor como en las películas de antes”, Lupita Infante; “GÉNESIS”, Peso Pluma.

SHERMAN: La música regional mexicana, un término general que abarca mariachi, banda, corridos, norteña, sierreño y otros géneros, ha tenido un año extraordinario. Y, sin embargo, fue pasada por alto por la academia, en muchos sentidos.

Pero, si los Grammy están destinados a reflejar una especie de consenso cultural de todos los géneros, entonces este sin duda debería ser para Peso Pluma. Para muchas personas en todo el mundo, y ciertamente en Estados Unidos, él es la razón por la que conocen el género.

Pero no será fácil. Hay muchas mujeres increíbles en esta categoría, entre ellas la banda de mariachis estadounidense Flor de Toloache y Lupita Infante, nieta del legendario actor y cantante Pedro Infante.

LANDRUM: Uf, siento tu dolor. Muchos en la comunidad del rap se han quejado a lo largo de los años de que los votantes de la academia están “alejados” de la cultura popular contemporánea. Definitivamente vale la pena abordarlo.

Esta es mi predicción del ganador en esta categoría:

Peso Pluma es sin duda el artista más popular. Probablemente ganará. Pero si estamos hablando de la artista con el mejor álbum en esta categoría, entonces esto debería ser entregado a Lila Downs o Ana Bárbara.

Entre las dos, elijo a Ana Bárbara. La voz de Downs es una fuerza fenomenal mezclada con instrumentos tradicionales mexicanos. Es una hermosa armonía. Pero me inclino por “Bordado a mano” de Ana Bárbara porque es el álbum más completo, con dos canciones con dos de los artistas más importantes de México: Vicente Hernández y Christian Nodal. Cierra la brecha entre la vieja y la nueva escuela. Con su voz relajante nunca tuve ganas de saltar a la siguiente pista.

La 66a entrega anual de los Grammy se transmitirá el 4 de febrero.

FUENTE: Associated Press