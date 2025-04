"Sinners", filmada en IMAX, es un hito para las directoras de fotografía

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra al director, guionista y productor Ryan Coogler, a la izquierda, y a la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw en el set de "Sinners". (Eli Adé/Warner Bros. Pictures via AP) © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra al director, guionista y productor Ryan Coogler, a la izquierda, y a la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw en el set de "Sinners". (Eli Adé/Warner Bros. Pictures via AP) © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a los actores Delroy Lindo, de izquierda a derecha, y Michael B. Jordan con el director, guionista y productor Ryan Coogler en el set de "Sinners". (Eli Adé/Warner Bros. Pictures via AP) © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra al actor Michael B. Jordan, a la izquierda, y al director, guionista y productor Ryan Coogler en el set de "Sinners". (Eli Adé/Warner Bros. Pictures via AP) © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

El director Ryan Coogler posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película 'Sinners' el lunes 14 de abril de 2025 en Londres. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP) Invision

El actor Michael B. Jordan, posa en una sesión fotográfica de la película de terror sobrenatural "Sinners" en la Ciudad de México, el domingo 30 de marzo de 2025. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.