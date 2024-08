Siddhartha encuentra el sabor dulce del azar

El músico mexicano Siddhartha posa para un retrato durante una entrevista para promover su EP "Miel de azar" en la Ciudad de México el 4 de julio de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El músico mexicano Siddhartha posa para un retrato durante una entrevista para promover su EP "Miel de azar" en la Ciudad de México el 4 de julio de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El músico mexicano Siddhartha posa para un retrato durante una entrevista para promover su EP "Miel de azar" en la Ciudad de México el 4 de julio de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.