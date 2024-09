Shakira manda mensaje a Piqué en su canción "Soltera", pero... ¡También a Alejandro Sanz!

Shakira ha vuelto a la escena musical con su nuevo sencillo 'Soltera', una canción que celebra su libertad y su vida sin pareja. En este tema, la colombiana expresa que ahora puede disfrutar de hacer lo que quiera, diciendo que tiene derecho a "portarse mal" para pasarla bien. Aunque no menciona directamente a Gerard Piqué, algunas letras parecen hacer alusión a su ruptura con él, como en el verso: "Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder".