¿Se ha descubierto un vals de Chopin en un museo de Nueva York?

Una partitura musical desconocida hasta ahora, posiblemente de Frederic Chopin, descansa en una vitrina tras ser descubierta en la Biblioteca y Museo Morgan, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Nueva York. Se trata del primer hallazgo de este tipo desde 1930, aunque su autenticidad sigue siendo objeto de debate. (Foto AP/John Minchillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.