Revive popularidad del Art Déco un siglo después de su apogeo

En esta imagen proporcionada por el Museo de la Ciudad de Nueva York, una postal que muestra el edificio Empire State, de izquierda a derecha, el edificio RCA y el edificio Chrysler. (Museum of the City of New York vía AP)

ARCHIVO - Giorgio Armani, centro, junto a modelos al final de la colección para damas Primavera Verano 2024 de Emporio Armani presentada en Milán, Italia, el 21 de septiembre de 2023. (Foto AP/Luca Bruno, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por el Museo de la Ciudad de Nueva York un vestido de los años 1920 confeccionado en gasa de seda negra con motivos geométricos brocados en oro y crepé de seda roja. (Museum of the City of New York vía AP)

Esta imagen proporcionada por el Museo de la Ciudad de Nueva York muestra zapatos de noche de satén de seda negro y cuero en tono dorado fabricados por Delman Black en 1936. (Museum of the City of New York via AP)

Esta foto proporcionada por Crate & Barrel muestra el sillón Le Tuco, parte de una colección colaborativa con la diseñadora Athena Calderone. Las siluetas con curvas y las telas con sensación de lujo se encuentran entre las características distintivas del estilo Art Déco. (Crate & Barrel via AP)

Esta imagen proporcionada por el Museo de la Ciudad de Nueva York muestra una postal de la década de 1930 llamada Un lugar para comer de fama internacional. Diseñado y publicado en Nueva York por Harry H. Baumann. Archivo de postales de Leonard A. Lauder. (Museum of the City of New York via AP)