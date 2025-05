Reseña: "Thunderbolts" une a Marvel y A24

No se trata de una coproducción, pero gran parte del equipo creativo y muchos de los protagonistas tienen vínculos con el estudio independiente. "Thunderbolts" es dirigida por Jake Schreier, quien ha estado a cargo de muchos episodios de la serie de A24 "Beef", y fue escrita por Joanna Calo (también veterana de "Beef") y Eric Pearson (veterano de Marvel). Las conexiones van más allá: el director de fotografía Andrew Droz Palermo de “A Ghost Story” ("Historia de fantasmas") y “The Green Knight” ("La Leyenda Del Caballero Verde"), el editor Harry Yoon ("Minari") y una banda sonora a cargo de Son Lux de "Everything Everywhere All At Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo").