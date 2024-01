Reseña: “Mean Girls” se moderniza como musical

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Angourie Rice en una escena de "Mean Girls". (Jojo Whilden/Paramount via AP) © 2023 Paramount Pictures.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Busy Philipps in en una escena de "Mean Girls". (Jojo Whilden/Paramount vía AP) © 2023 Paramount Pictures.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Angourie Rice, derecha, en una escena de "Mean Girls". (Jojo Whilden/Paramount via AP) © 2023 Paramount Pictures.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Jaquel Spivey, izquierda, y Auli'i Cravalho en una escena de "Mean Girls". (Jojo Whilden/Paramount via AP) © 2023 Paramount Pictures.

Sin embargo, hay excepciones, confieso que me sentí incómoda en todo momento por el personaje de la “niña tonta” que se queda con Las Plásticas, el grupito de Regina. Afortunadamente, no hay más referencias a un entrenador acostándose con una estudiante, lo que no habría sido gracioso, incluso con Jon Hamm como entrenador. La vergüenza a las mujeres sexualmente activas y libres se ha atenuado, el insulto en el famoso Libro del Mal de Regina ahora es “vaca” y no “zorra”.