Reseña: ¡Están de vuelta! “Alien: Romulus” llega para una nueva generación

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra al director Fede Álvarez en el set de "Alien: Romulus".

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra a Xenomorfo en una escena de "Alien: Romulus".

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra a David Jonsson en una escena de "Alien: Romulus".

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra a Cailee Spaeny, izquierda, y David Jonsson en una escena de "Alien: Romulus".

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra a Xenomorfo en una escena de "Alien: Romulus".

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra a Xenomorfo en una escena de "Alien: Romulus".

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra a Archie Renaux, izquierda, y Cailee Spaeny en una escena de "Alien: Romulus".

Esta imagen proporcionada por 20th Century Studios muestra a Cailee Spaeny en una escena de "Alien: Romulus".

De hecho, puede haber una justificación científica para que un grito espacial sea inaudible, pero ¿no es más aterrador simplemente darse cuenta de que no hay nadie para escucharte? Ese fue el caso de Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, una vez que se convirtió en la última que se enfrentaba al temible Xenomorfo. Nadie podía oírla gritar, es decir, nadie humano.

En cualquier caso, la audición no será un problema aquí en la Tierra en ningún cine que muestre “Alien: Romulus”, la muy esperada nueva entrega de la franquicia “Alien” (no es una secuela, pero llegaremos a eso en un minuto). Esta es una película de terror muy grande, muy (muy) ruidosa, muy nerviosa, y los gritos llegarán, y serán audibles. Que es precisamente lo que los fanáticos de “Alien” seguramente están esperando.

Y hablando de Ripley, no, ni ella (ni Weaver) están presentes en esta nueva versión del director uruguayo Fede Álvarez, más cercana en sensación a las raíces de terror de la original de Ridley Scott que la “Aliens” de James Cameron de 1986, más centrada en la acción. Ahora tenemos a Rain Carradine, interpretada por la estrella en ascenso Cailee Spaeny (“Priscilla”), una digna Ripley para una nueva generación. Spaeny toma el manto de luchadora espacial ruda con aplomo, y es fácilmente la mejor parte de una película que, al igual que la original de 1979, carece de desarrollo de personajes.

Hay muchos otros paralelismos (y guiños) con la original (Scott es coproductor). Pero como dijimos, no la llames secuela. De hecho, es una “intercuela”, que no sería un mal título de película de terror en sí mismo. No se trata de una secuela ni de una precuela, sino más bien de una “secuela” entre entregas.