Reseña: Bailarinas exóticas, oligarcas y un cuento de hadas, “Anora” es un viaje salvaje

Antes de “Anora”, no creo que estuviera especialmente preocupada por la odisea de una bailarina exótica que, por un momento fugaz, tiene todo lo que el dinero puede comprar. Ahora no puedo imaginar no haber hecho este viaje, y encontrarme con su colorido conjunto: Anora, Ivan (a quien llaman el Timothée Chalamet ruso), Igor (Yura Borisov) el musculoso de apariencia de matón con una voz suave, ojos amables y un corazón de oro, Toros (Karren Karagulian), el armenio estresado que se suponía que mantendría a Ivan a raya, y Garnick (Vache Tovmasyan), el hermano de Toros, que espera causar una buena impresión en la familia de Iván. No son sólo tipos malos: todos son fascinantes y empáticos por derecho propio, sólo intentan hacer un trabajo para sus poderosos empleadores. Al final de una noche muy larga con este variopinto equipo, es posible que te preguntes si estás apoyando a Ani para que obtenga lo que quiere.