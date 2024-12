Reseña AP: Barry Jenkins aporta energía y originalidad a "Mufasa"

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a los personajes Sarabi, con la voz de Tiffany Boone, izquierda, Mufasa, con la voz de Aaron Pierre, en el centro, y Rafiki, con la voz de Kagiso Lediga en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Disney, un joven Mufasa con la voz de Braelyn Rankins, en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a los personajes Mufasa, con la voz de Aaron Pierre, izquierda, y Taka, con la voz de Kelvin Harrison Jr. en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a los personajes Afia, con la voz de Anika Noni Rose, izquierda, Mufasa, con la voz de Braelyn Rankins, en el centro, y Masego, con la voz de Keith David en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a Sarabi, con la voz de Tiffany Boone, en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a los personajes Pumba, con la voz de Seth Rogen, abajo, y Timón, con la voz de Billy Eichner en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a los personajes Afia, con la voz de Anika Noni Rose, izquierda, Mufasa, con la voz de Braelyn Rankins, en el centro, y Masego, con la voz de Keith David, en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a Kiros, con la voz de Mads Mikkelson, en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Disney muestra a Kiara, con la voz de Blue Ivy Carter, en una escena de "Mufasa: The Lion King" ("Mufasa, El Rey León"). (Disney vía AP) © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.