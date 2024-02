Réplica colosal del emperador Constantino se alza sobre Roma, recreada por tecnología 3D

Visitantes admiran la réplica de la estatua colosal del emperador romano Constantino, de 13 metros de altura, encomendada por él en 312 d.C. y reconstruida por medio de tecnología 3D a partir de escaneos de las nueve partes originales de mármol que aún existen, al ser develada en Roma el martes 6 de febrero de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved