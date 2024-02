“Regime” con Kate Winslet no es una dictadura, al menos no tras la cámara

Kate Winslet en el estreno de "The Regime" de HBO en el Museo Estadounidense de Historia Natural el lunes 26 de febrero de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) 2024 Invision

En esta imagen proporcionada por HBO, Kate Winslet, centro, y Matthias Schoenaerts en una escena de "The Regime". (HBO vía AP)

En la producción de HBO que se estrena el domingo, interpreta a Elena Vernham, también conocida como La Canciller, quien gobierna un país ficticio de Europa, posiblemente cerca de Polonia. Winslet, quien también es productora ejecutiva de la serie, dice que no le habían ofrecido un personaje como este “en su vida”.

“Nunca antes había leído un guion como este. Nunca me había reído tanto del material que estaba frente a mí, como lo hacíamos todos los días, y realmente sentí que esta era una oportunidad emocionante, desafiante y aterradora para salir totalmente de mi zona de confort”, dice.

“Al principio pensé, ¡oh Dios, es tan genial! Debo tener una. Y luego me cansé tanto de mirarlas que hacia el final sólo quería quemarlas todas”, se ríe Winslet.

“Curiosamente, no me gusta mirarme. No es un lugar cómodo para estar. Así que sí, hubo mucho que confrontar con eso, esta versión intensificada de mí misma”, dice. “Tuve que dejarme llevar”.