Reacciones de las estrellas de Hollywood a la noticia del fin de la campaña de Biden

ARCHIVO - George Clooney, integrante del elenco de "Ticket to Paradise," posa en la premiere de la película el 17 de octubre de 2022, en Regency Village Theatre en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) 2022 Invision

ARCHIVO - El presidente Barack Obama, derecha, otorga la Medalla Presidencial de la Libertad a Barbra Streisand durante una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca el 24 de noviembre de 2015, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.