americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bebeshito

Rachel Arderi y Oniel Bebeshito compran su primera casa en Miami: "Los sueños sí se cumplen"

Rachel Arderi y Oniel Bebeshito compran su primera casa en Miami, un sueño hecho realidad para la pareja cubana más querida de las redes. La modelo compartió su emoción al mostrar los primeros detalles de su nuevo hogar junto a Oniel.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-10-23 at 5.04.19 PM

La pareja cubana formada por Rachel Arderi y Oniel Bebeshito celebra un gran logro personal: la compra de su primera casa en Estados Unidos. El anuncio, hecho a través de redes sociales, ha conmovido a sus seguidores, que no han dejado de enviar mensajes de felicitación por este importante paso en su vida.

Durante las últimas semanas, Rachel y Oniel habían adelantado que estaban “festejando un nuevo logro”, sin revelar detalles. Finalmente, la modelo confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram, donde mostró imágenes junto a la diseñadora Katherin Fernández, de Closet Detail, mientras escogían materiales para su nuevo clóset.

“Cuando conocí a Katy le dije: hazme un clóset lindo, pero sencillo, porque esta no es mi casa. Solo llevábamos 4 o 5 meses en Miami. Recuerdo que le dije que me compraría mi casa antes de que pasara un año... y así mismo fue”, expresó Rachel emocionada. “Hoy estoy aquí, escogiendo cada color y detalle para mi primera casita en este país. ¡Estoy demasiado feliz!”, agregó.

Con esta confesión, la influencer confirmó lo que muchos de sus seguidores sospechaban: ella y Oniel ya son propietarios de su hogar en Miami, un paso significativo en su estabilidad personal y profesional.

La pareja, que ha conquistado a miles de fans con su autenticidad, carisma y talento, sigue consolidando su vida en Estados Unidos mientras desarrollan nuevos proyectos artísticos y empresariales.

El cantante cubano Oniel Bebeshito, por su parte, compartió el entusiasmo de Rachel, participando activamente en la elección de los acabados y mobiliario del nuevo hogar.

Este logro simboliza no solo el fruto de su esfuerzo, sino también la realización de un sueño compartido. Con esta nueva etapa, Rachel y Oniel demuestran que la perseverancia, el trabajo duro y la fe en los sueños pueden convertirlos en realidad.

“Si lo puedes soñar, lo puedes tener”, escribió Rachel, dejando un mensaje de inspiración para todos sus seguidores

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
fallece la madre de eduardo antonio victima del dengue en cuba

Fallece la madre de Eduardo Antonio víctima del dengue en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
eduardo antonio rompe con abejas memes: yo le di luz y el se llevo la lampara completa

Eduardo Antonio rompe con Abejas Memes: "Yo le di luz y él se llevó la lámpara completa"

Por Redacción América Noticias Miami
ana de armas y tom cruise ponen fin a su relacion tras nueve meses de romance

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Por Redacción América Noticias Miami
la diosa rompe el silencio y arremete contra armando labrador: abandono mi carrera por completo

La Diosa rompe el silencio y arremete contra Armando Labrador: "Abandonó mi carrera por completo"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

EE.UU. confirma ofensiva terrestre contra el narcotráfico: Vamos a golpearlos duro, advierte Trump

EE.UU. confirma ofensiva terrestre contra el narcotráfico: "Vamos a golpearlos duro", advierte Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 23 de octubre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU rechaza dos proyectos para pagar a empleados, uno demócrata y uno republicano

Lionel Messi de Inter Miami llega al estadio para el partido de la MLS contra Atlanta United, el sábado 11 de octubre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Lynne Sladky)

Lionel Messi extiende contrato con Inter Miami y seguirá en el club al menos hasta 2026

Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter