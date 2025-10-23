Rachel Arderi y Oniel Bebeshito compran su primera casa en Miami: "Los sueños sí se cumplen"

Compartir en:









La pareja cubana formada por Rachel Arderi y Oniel Bebeshito celebra un gran logro personal: la compra de su primera casa en Estados Unidos. El anuncio, hecho a través de redes sociales, ha conmovido a sus seguidores, que no han dejado de enviar mensajes de felicitación por este importante paso en su vida.

Durante las últimas semanas, Rachel y Oniel habían adelantado que estaban “festejando un nuevo logro”, sin revelar detalles. Finalmente, la modelo confirmó la noticia a través de sus historias de Instagram, donde mostró imágenes junto a la diseñadora Katherin Fernández, de Closet Detail, mientras escogían materiales para su nuevo clóset.

“Cuando conocí a Katy le dije: hazme un clóset lindo, pero sencillo, porque esta no es mi casa. Solo llevábamos 4 o 5 meses en Miami. Recuerdo que le dije que me compraría mi casa antes de que pasara un año... y así mismo fue”, expresó Rachel emocionada. “Hoy estoy aquí, escogiendo cada color y detalle para mi primera casita en este país. ¡Estoy demasiado feliz!”, agregó.

Con esta confesión, la influencer confirmó lo que muchos de sus seguidores sospechaban: ella y Oniel ya son propietarios de su hogar en Miami, un paso significativo en su estabilidad personal y profesional.

La pareja, que ha conquistado a miles de fans con su autenticidad, carisma y talento, sigue consolidando su vida en Estados Unidos mientras desarrollan nuevos proyectos artísticos y empresariales.

El cantante cubano Oniel Bebeshito, por su parte, compartió el entusiasmo de Rachel, participando activamente en la elección de los acabados y mobiliario del nuevo hogar.

Este logro simboliza no solo el fruto de su esfuerzo, sino también la realización de un sueño compartido. Con esta nueva etapa, Rachel y Oniel demuestran que la perseverancia, el trabajo duro y la fe en los sueños pueden convertirlos en realidad. “Si lo puedes soñar, lo puedes tener”, escribió Rachel, dejando un mensaje de inspiración para todos sus seguidores