americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EEUU

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

Estados Unidos despliega bombarderos B-1B sobre el Caribe cerca de Venezuela. Trump anuncia ofensiva militar contra cárteles y redes criminales venezolanas en coordinación con el Pentágono y el FBI

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
TRUMP venezuela

Dos bombarderos estratégicos B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron este jueves un vuelo de demostración de fuerza sobre el mar Caribe, en las cercanías del espacio aéreo venezolano, como parte de una operación coordinada desde el Comando Sur.

Según fuentes militares citadas por medios estadounidenses, los B-1B despegaron desde una base aérea en Florida, acompañados por tres aviones cisterna KC-135 que les proporcionaron apoyo de reabastecimiento en vuelo.

El movimiento coincide con el anuncio de la Casa Blanca sobre una nueva fase en la ofensiva contra las redes criminales vinculadas al narcotráfico y al régimen de Nicolás Maduro, considerada por el Pentágono como una “amenaza directa a la seguridad nacional”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/1981403554276352275&partner=&hide_thread=false

Trump anunciará ofensiva contra los cárteles y redes criminales venezolanas

El presidente Donald Trump confirmó que en las próximas horas ofrecerá una declaración oficial desde la Casa Blanca para detallar “nuevas medidas contundentes” contra las estructuras del narcotráfico vinculadas a Venezuela y otros países del Caribe.

“Vamos a golpear duro a los cárteles. Es una amenaza que no podemos seguir tolerando”, declaró Trump, adelantando que la operación cuenta con la participación del Pentágono, el FBI y la Oficina de Inteligencia Nacional (DNI).

De acuerdo con fuentes citadas por la prensa estadounidense, se trata de una ofensiva sin precedentes que podría incluir operaciones aéreas y marítimas combinadas para interceptar rutas de tráfico de drogas y lavado de dinero en el Caribe y América del Sur.

Escalada de tensión en el Caribe

La maniobra de los bombarderos sobre el Caribe ha sido interpretada por analistas como una clara advertencia al gobierno de Nicolás Maduro, en momentos en que Washington intensifica su presión diplomática y militar en la región.

Aunque el Pentágono no ha emitido un comunicado oficial sobre la operación, las autoridades subrayan que Estados Unidos “mantiene plena libertad de acción” en el hemisferio para proteger sus intereses estratégicos.

Esta demostración de fuerza se produce apenas días después de que Trump confirmara la expansión de la Operación Centinela del Caribe, un despliegue que combina inteligencia, vigilancia aérea y patrullaje marítimo contra redes criminales y narcotraficantes.

Contexto

Los bombarderos B-1B Lancer son aeronaves supersónicas de largo alcance capaces de portar armamento convencional y misiles de precisión. Su presencia en la región, junto a los KC-135 de apoyo logístico, refuerza la capacidad de respuesta inmediata de Estados Unidos ante posibles amenazas.

La situación genera preocupación en América Latina, especialmente en Colombia y el Caribe oriental, donde las tensiones entre Washington y Caracas podrían traducirse en una escalada diplomática o militar en los próximos días.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona llega a una reunión de la junta de Comisión de Asistencia para Elecciones en Charlotte, Carolina del Norte el 24 de abril del 2025. (AP foto/Chris Carlson)

Aliados de Trump insisten en exigir prueba de ciudadanía para votar

Por Redacción América Noticias Miami
La protesta contra ICE en Oakland, California, el 23 de octubre del 2025 (AP foto/Noah Berger)

Trump deja de lado plan de enviar agentes federales a San Francisco tras conversación con el alcalde

Por Redacción América Noticias Miami
Un mural del activista palestino Marwan Barghouti con la leyenda “Nos vemos pronto”, en la barrera de separación israelí en Belén, Margen Occidental, el 20 de agosto del 2025. (AP foto/Mahmoud Illean)

Trump considera pedir a Israel que libere a líder palestino Barghouti

Por Redacción América Noticias Miami
aliados de trump insisten en exigir prueba de ciudadania para votar

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

EE.UU. confirma ofensiva terrestre contra el narcotráfico: Vamos a golpearlos duro, advierte Trump

EE.UU. confirma ofensiva terrestre contra el narcotráfico: "Vamos a golpearlos duro", advierte Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 23 de octubre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU rechaza dos proyectos para pagar a empleados, uno demócrata y uno republicano

Lionel Messi de Inter Miami llega al estadio para el partido de la MLS contra Atlanta United, el sábado 11 de octubre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Lynne Sladky)

Lionel Messi extiende contrato con Inter Miami y seguirá en el club al menos hasta 2026

Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter