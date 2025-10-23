EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

Dos bombarderos estratégicos B-1B Lancer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron este jueves un vuelo de demostración de fuerza sobre el mar Caribe , en las cercanías del espacio aéreo venezolano, como parte de una operación coordinada desde el Comando Sur.

Según fuentes militares citadas por medios estadounidenses, los B-1B despegaron desde una base aérea en Florida, acompañados por tres aviones cisterna KC-135 que les proporcionaron apoyo de reabastecimiento en vuelo.

El movimiento coincide con el anuncio de la Casa Blanca sobre una nueva fase en la ofensiva contra las redes criminales vinculadas al narcotráfico y al régimen de Nicolás Maduro , considerada por el Pentágono como una “amenaza directa a la seguridad nacional”.

El presidente Donald Trump confirmó que en las próximas horas ofrecerá una declaración oficial desde la Casa Blanca para detallar “nuevas medidas contundentes” contra las estructuras del narcotráfico vinculadas a Venezuela y otros países del Caribe.

| ÚLTIMA HORA — Dos aviones cisterna KC-135R de la Fuerza Aérea de EE. UU. regresan a la base MacDill en Florida tras reabastecer en vuelo a dos bombarderos B-1B “Lancer” que operan actualmente sobre el mar Caribe, cerca de Venezuela. La misión refuerz pic.twitter.com/LZLwRpy5zU

“Vamos a golpear duro a los cárteles. Es una amenaza que no podemos seguir tolerando”, declaró Trump, adelantando que la operación cuenta con la participación del Pentágono, el FBI y la Oficina de Inteligencia Nacional (DNI) .

De acuerdo con fuentes citadas por la prensa estadounidense, se trata de una ofensiva sin precedentes que podría incluir operaciones aéreas y marítimas combinadas para interceptar rutas de tráfico de drogas y lavado de dinero en el Caribe y América del Sur.

Escalada de tensión en el Caribe

La maniobra de los bombarderos sobre el Caribe ha sido interpretada por analistas como una clara advertencia al gobierno de Nicolás Maduro, en momentos en que Washington intensifica su presión diplomática y militar en la región.

Aunque el Pentágono no ha emitido un comunicado oficial sobre la operación, las autoridades subrayan que Estados Unidos “mantiene plena libertad de acción” en el hemisferio para proteger sus intereses estratégicos.

Esta demostración de fuerza se produce apenas días después de que Trump confirmara la expansión de la Operación Centinela del Caribe, un despliegue que combina inteligencia, vigilancia aérea y patrullaje marítimo contra redes criminales y narcotraficantes.

Contexto

Los bombarderos B-1B Lancer son aeronaves supersónicas de largo alcance capaces de portar armamento convencional y misiles de precisión. Su presencia en la región, junto a los KC-135 de apoyo logístico, refuerza la capacidad de respuesta inmediata de Estados Unidos ante posibles amenazas.

La situación genera preocupación en América Latina, especialmente en Colombia y el Caribe oriental, donde las tensiones entre Washington y Caracas podrían traducirse en una escalada diplomática o militar en los próximos días.