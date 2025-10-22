americateve

Abejas Memes

Eduardo Antonio rompe con Abejas Memes: "Yo le di luz y él se llevó la lámpara completa"

El cantante cubano Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, anuncia el fin de su relación profesional con Abejas Memes y pone punto final al personaje del “papá de Carlitos”. “En la vida hay que ser agradecido”, afirmó el artista

Eduardo Antonio

Fin de una colaboración viral

En un video publicado en sus plataformas digitales, El Divo explicó con detalle las razones de la ruptura y fue contundente: no volverá a trabajar ni a interactuar con Abejas Memes.

“Yo le di luz y él se llevó la lámpara completa porque no la supo canalizar. Yo no necesito robarle un show a nadie”, declaró el intérprete en su mensaje, que rápidamente se volvió tendencia entre sus seguidores.

Según explicó, el 26 de octubre será la última fecha en que mantendrán contacto profesional, durante un evento en El Rancho Rey del Lechón, donde ambos compartirán escenario por última vez.

“Ese día se acaba toda relación artística. En la vida hay que ser agradecido”, afirmó.

“Ese personaje que yo creé del papá de Carlitos, yo mismo lo mato. Encontré las pruebas verdaderas del ADN y yo no soy el papá de Carlitos, ni el ex de Macusa”, bromeó el artista.

El cantante enfatizó que no necesita continuar trabajando con alguien que no valore su apoyo ni su admiración, y que su decisión es definitiva.

“No voy a controlar a mis seguidores”

El Divo también respondió a quienes le pedían moderar las reacciones de sus fans frente a la polémica, asegurando que cada persona es libre de opinar.

“Yo no voy a controlar a mis seguidores. Ellos son libres de actuar, entender y opinar lo que deseen. A partir del 26, mi interacción con Abejas Memes queda eliminada para siempre”, recalcó.

Mensaje final: “Mordió la mano que lo ayudó”

A pesar del tono firme, Eduardo Antonio le deseó suerte a su excolaborador, aunque marcó una distancia definitiva:

“Le deseo toda la suerte del mundo, porque la va a necesitar en esta industria. Pero nunca más lo quiero cerca de mí. No fuimos amigos, y como colega tampoco lo quiero, porque mordió la mano que lo ayudó.”

En su declaración final, el intérprete también hizo referencia a otros conflictos del influencer y remató con una frase que deja clara su posición:

“Creo que el ego se te subió a nivel cielo. Esta es una carrera de resistencia, de muchos años. Que no se te olvide: yo soy la estrella.”

Contexto de la polémica

El anuncio de ruptura llega después de dos entrevistas recientes de Abejas Memes que generaron controversia entre los fans del Divo, quienes interpretaron algunos comentarios del influencer como irrespetuosos hacia el artista.

Con esta declaración, Eduardo Antonio cierra definitivamente su etapa con Abejas Memes, marcando el fin de una colaboración que, aunque popular, terminó entre reproches y desilusiones.

