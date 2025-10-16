La Diosa rompe el silencio y arremete contra Armando Labrador: "Abandonó mi carrera por completo"

La cantante cubana La Diosa rompió el silencio sobre la demanda interpuesta por Armando Labrador , propietario de Cántalo TV , y aseguró que la justicia le ha dado la razón .

En un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó su versión de los hechos y acusó a Labrador de difamarla públicamente y abandonar su carrera artística .

“Este video va dirigido a todos mis seguidores, a los que tuvieron paciencia, no me juzgaron y esperaron a escuchar mi versión”, comenzó diciendo la cantante.

Embed - La Diosa on Instagram: "Comunicado oficial sobre el caso de Armando Labrador @vpplawfirm @alexanderotaola @cubanosdelmundo"

La Diosa explicó que hace unos meses recibió una demanda de Labrador, quien —según ella— usó su plataforma para afectar su imagen pública , acusándola de estafadora y mala paga .

Sin embargo, la artista aseguró que la justicia falló a su favor . “La semana pasada ganamos una moción donde Armando Labrador buscaba quitarme mi carro. El tribunal dejó claro que no existía motivo legal para esa medida y que mis derechos debían ser respetados”, afirmó.

La Diosa detalló que al llegar a Estados Unidos recibió un préstamo para financiar su primer concierto, del cual realizó tres transferencias a Labrador .

“Yo nunca me he negado a cumplir con mis obligaciones reales y justas. Siempre he tenido la intención de pagar y he hecho pagos significativos”, subrayó.

Según su testimonio, el problema surgió cuando Labrador incumplió su rol como manager, gestionando un solo concierto y luego abandonando su carrera por completo.

“El acuerdo era que los pagos continuarían mientras trabajáramos juntos. Pero Armando me dejó sola, sin oportunidades y sin respaldo profesional”, explicó.

“Su intención fue hacerme daño públicamente”

La Diosa también acusó a Labrador de romper el contrato de representación firmado por tres años y de prohibirle mencionarlo en redes sociales.

“Me pidió que quitara su contacto de booking y rompió todas las condiciones del contrato. Cuando intenté pagarle lo que faltaba, me dejó en visto y luego me llegó la demanda”, relató.

Con fajos de billetes en la mano, la artista concluyó: “Aquí está el dinero que, según Armando, le debo y que no ha querido aceptar para seguir con este circo”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores y a su equipo legal por el apoyo recibido, asegurando que seguirá enfocada en su carrera musical y en nuevos proyectos.