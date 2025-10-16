americateve

La Diosa

La Diosa rompe el silencio y arremete contra Armando Labrador: "Abandonó mi carrera por completo"

La Diosa rompe el silencio sobre la demanda de Armando Labrador y asegura que la justicia le dio la razón. La artista acusa a su exmanager de abandonarla y difamarla públicamente

La Diosa

La cantante cubana La Diosa rompió el silencio sobre la demanda interpuesta por Armando Labrador, propietario de Cántalo TV, y aseguró que la justicia le ha dado la razón.

En un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó su versión de los hechos y acusó a Labrador de difamarla públicamente y abandonar su carrera artística.

La Diosa responde a la demanda de Armando Labrador

“Este video va dirigido a todos mis seguidores, a los que tuvieron paciencia, no me juzgaron y esperaron a escuchar mi versión”, comenzó diciendo la cantante.

La Diosa explicó que hace unos meses recibió una demanda de Labrador, quien —según ella— usó su plataforma para afectar su imagen pública, acusándola de estafadora y mala paga.

Sin embargo, la artista aseguró que la justicia falló a su favor. “La semana pasada ganamos una moción donde Armando Labrador buscaba quitarme mi carro. El tribunal dejó claro que no existía motivo legal para esa medida y que mis derechos debían ser respetados”, afirmó.

“Nunca me negué a pagar lo justo”

La Diosa detalló que al llegar a Estados Unidos recibió un préstamo para financiar su primer concierto, del cual realizó tres transferencias a Labrador.

“Yo nunca me he negado a cumplir con mis obligaciones reales y justas. Siempre he tenido la intención de pagar y he hecho pagos significativos”, subrayó.

Según su testimonio, el problema surgió cuando Labrador incumplió su rol como manager, gestionando un solo concierto y luego abandonando su carrera por completo.

“El acuerdo era que los pagos continuarían mientras trabajáramos juntos. Pero Armando me dejó sola, sin oportunidades y sin respaldo profesional”, explicó.

“Su intención fue hacerme daño públicamente”

La Diosa también acusó a Labrador de romper el contrato de representación firmado por tres años y de prohibirle mencionarlo en redes sociales.

“Me pidió que quitara su contacto de booking y rompió todas las condiciones del contrato. Cuando intenté pagarle lo que faltaba, me dejó en visto y luego me llegó la demanda”, relató.

Con fajos de billetes en la mano, la artista concluyó: “Aquí está el dinero que, según Armando, le debo y que no ha querido aceptar para seguir con este circo”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores y a su equipo legal por el apoyo recibido, asegurando que seguirá enfocada en su carrera musical y en nuevos proyectos.

