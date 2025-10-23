americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Eduardo Antonio

Fallece la madre de Eduardo Antonio víctima del dengue en Cuba

El cantante cubano Eduardo Antonio confirmó la muerte de su madre, Olguita, víctima del dengue en Cuba. Entre lágrimas, el “Divo de Placetas” agradeció el apoyo de sus seguidores y prometió seguir cantando en su honor, mientras la isla enfrenta un grave brote de la enfermedad

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Eduado Antonio

La madre del artista cubano Eduardo Antonio murió a causa del dengue en Cuba, en medio de un brote que se extiende rápidamente por toda la isla. El “Divo de Placetas” expresó su dolor en redes sociales y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido popularmente como El Divo de Placetas, confirmó este jueves el fallecimiento de su madre, Olguita, a causa del dengue, una enfermedad que continúa propagándose de forma alarmante en Cuba.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el artista compartió su tristeza y dedicó un sentido mensaje de despedida a su madre, al tiempo que denunció la crítica situación sanitaria que enfrenta el país.

“Lamentablemente, en Cuba se vive en este momento una pandemia de dengue, la cual le dio partida a mi madre el día de hoy”, escribió el cantante, acompañando el texto con una foto de su progenitora.

“Mami, serás el adiós más doloroso y amargo que he dado. Gracias por cada minuto que me diste, por toda tu guía y valores. Sé que en el cielo me seguirás guiando y acompañando con tu luz y tu linda energía. Te amo madre mía por siempre”.

El artista también prometió seguir adelante en su carrera y honrar la memoria de su madre a través de su música:

“Voy a necesitar de mucha fuerza para seguir adelante, pues nunca imaginé que el dolor que hoy siento fuese tan profundo. Prometo no defraudarte ni como hombre ni como artista. Daré siempre lo mejor de mí, como tú me enseñaste”.

A pesar del duro golpe, Eduardo Antonio informó que no cancelará sus presentaciones, asegurando que continuará cantando con el alma, “porque esa era la mejor medicina” para su madre:

“Tu mejor medicina siempre fue mi triunfo y el aplauso de mi público. Ese mismo público al que hoy le pido su apoyo y al que le seguiré cantando con más amor y más fuerza que nunca”.

El fallecimiento de Olguita ha generado una ola de mensajes de condolencias de parte de colegas del mundo artístico y fanáticos del cantante, quienes han expresado su cariño y apoyo en redes sociales.

Por su parte, Roy García, esposo del artista, declaró a CiberCuba que Eduardo Antonio no pudo viajar a la isla para despedirse de su madre, debido a la falta de vuelos disponibles en los próximos días.

La muerte de la madre del Divo de Placetas ocurre en medio del aumento de casos de dengue en Cuba, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y ha afectado a miles de familias en todo el país.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eduardo antonio rompe con abejas memes: yo le di luz y el se llevo la lampara completa

Eduardo Antonio rompe con Abejas Memes: "Yo le di luz y él se llevó la lámpara completa"

Por Redacción América Noticias Miami
rachel arderi y oniel bebeshito compran su primera casa en miami: los suenos si se cumplen

Rachel Arderi y Oniel Bebeshito compran su primera casa en Miami: "Los sueños sí se cumplen"

Por Redacción América Noticias Miami
ana de armas y tom cruise ponen fin a su relacion tras nueve meses de romance

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Por Redacción América Noticias Miami
la diosa rompe el silencio y arremete contra armando labrador: abandono mi carrera por completo

La Diosa rompe el silencio y arremete contra Armando Labrador: "Abandonó mi carrera por completo"

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

EEUU pone MAXIMA presión sobre Venezuela: bombarderos B-1B sobrevuelan el Caribe en medio de nueva ofensiva anunciada por Trump

EE.UU. confirma ofensiva terrestre contra el narcotráfico: Vamos a golpearlos duro, advierte Trump

EE.UU. confirma ofensiva terrestre contra el narcotráfico: "Vamos a golpearlos duro", advierte Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 23 de octubre del 2025. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU rechaza dos proyectos para pagar a empleados, uno demócrata y uno republicano

Lionel Messi de Inter Miami llega al estadio para el partido de la MLS contra Atlanta United, el sábado 11 de octubre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Lynne Sladky)

Lionel Messi extiende contrato con Inter Miami y seguirá en el club al menos hasta 2026

Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter