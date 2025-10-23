Fallece la madre de Eduardo Antonio víctima del dengue en Cuba

La madre del artista cubano Eduardo Antonio murió a causa del dengue en Cuba , en medio de un brote que se extiende rápidamente por toda la isla. El “Divo de Placetas” expresó su dolor en redes sociales y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

El cantante cubano Eduardo Antonio , conocido popularmente como El Divo de Placetas , confirmó este jueves el fallecimiento de su madre, Olguita , a causa del dengue , una enfermedad que continúa propagándose de forma alarmante en Cuba.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram , el artista compartió su tristeza y dedicó un sentido mensaje de despedida a su madre, al tiempo que denunció la crítica situación sanitaria que enfrenta el país.

“Lamentablemente, en Cuba se vive en este momento una pandemia de dengue, la cual le dio partida a mi madre el día de hoy”, escribió el cantante, acompañando el texto con una foto de su progenitora.

Con palabras llenas de emoción, Eduardo Antonio recordó a su madre como su mayor inspiración :

“Mami, serás el adiós más doloroso y amargo que he dado. Gracias por cada minuto que me diste, por toda tu guía y valores. Sé que en el cielo me seguirás guiando y acompañando con tu luz y tu linda energía. Te amo madre mía por siempre”.

El artista también prometió seguir adelante en su carrera y honrar la memoria de su madre a través de su música:

“Voy a necesitar de mucha fuerza para seguir adelante, pues nunca imaginé que el dolor que hoy siento fuese tan profundo. Prometo no defraudarte ni como hombre ni como artista. Daré siempre lo mejor de mí, como tú me enseñaste”.

A pesar del duro golpe, Eduardo Antonio informó que no cancelará sus presentaciones, asegurando que continuará cantando con el alma, “porque esa era la mejor medicina” para su madre:

“Tu mejor medicina siempre fue mi triunfo y el aplauso de mi público. Ese mismo público al que hoy le pido su apoyo y al que le seguiré cantando con más amor y más fuerza que nunca”.

El fallecimiento de Olguita ha generado una ola de mensajes de condolencias de parte de colegas del mundo artístico y fanáticos del cantante, quienes han expresado su cariño y apoyo en redes sociales.

Por su parte, Roy García, esposo del artista, declaró a CiberCuba que Eduardo Antonio no pudo viajar a la isla para despedirse de su madre, debido a la falta de vuelos disponibles en los próximos días.

La muerte de la madre del Divo de Placetas ocurre en medio del aumento de casos de dengue en Cuba, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y ha afectado a miles de familias en todo el país.