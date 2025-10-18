americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ana de Armas

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Ana de Armas y Tom Cruise terminan su relación tras nueve meses. La pareja se separa en buenos términos y ambos siguen enfocados en sus carreras. Ana brilla con nuevos proyectos en Hollywood

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Tom Cruise

Ana de Armas y Tom Cruise han puesto punto final a su relación tras nueve meses juntos. Según fuentes cercanas citadas por el Daily Mail, la ruptura fue en buenos términos y ambos mantienen una buena amistad.

“Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha terminado. Siguen siendo buenos amigos”, aseguró una fuente al medio británico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TMZ/status/1950229556671238494&partner=&hide_thread=false

Un romance digno de Hollywood

Todo comenzó el 14 de febrero, cuando fueron vistos cenando en el Soho de Londres en pleno Día de San Valentín. Desde entonces, los rumores no tardaron en surgir. Con el paso de los meses, las apariciones públicas confirmaron lo que muchos sospechaban: entre ellos había química.

La pareja fue vista en eventos exclusivos como la fiesta del 50 cumpleaños de David Beckham y en escapadas románticas por Londres, siempre procurando mantener su relación fuera del escrutinio mediático.

Su última aparición juntos fue a finales de junio, disfrutando del sol y el mar en Menorca, a bordo de un lujoso yate. Las imágenes, publicadas por la revista ¡Hola!, mostraban a ambos relajados y sonrientes. Sin embargo, tres meses después, los medios británicos confirmaron la noticia: “La chispa se apagó, pero se siguen queriendo”, reveló una fuente a The Sun.

Ana de Armas brilla por su cuenta

Durante su relación, Cruise habría sido un apoyo profesional para Ana, ayudándola a desenvolverse con más confianza en Hollywood. Incluso, algunos rumores apuntaron a que el actor intentó acercarla al mundo de la Cienciología, aunque la actriz cubana nunca se pronunció sobre el tema.

Tras la separación, Ana de Armas fue vista en un gimnasio de Santa Mónica junto a Miles Teller, coprotagonista de Cruise en Top Gun: Maverick. No obstante, ambos se retiraron por separado, descartando cualquier indicio de un nuevo romance.

A sus 37 años, Ana vive uno de los momentos más brillantes de su carrera. La protagonista de Blonde y Knives Out continúa consolidándose como una de las actrices más admiradas y versátiles de Hollywood.

Por su parte, Tom Cruise sigue enfocado en sus próximos proyectos cinematográficos, demostrando que su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y acción en la gran pantalla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
la diosa rompe el silencio y arremete contra armando labrador: abandono mi carrera por completo

La Diosa rompe el silencio y arremete contra Armando Labrador: "Abandonó mi carrera por completo"

Por Redacción América Noticias Miami
tashie y jose briceno habrian estafado a oscarcito con el perfume intimo masculino exvin, segun investigacion de javier ceriani

Tashie y José Briceño habrían estafado a Oscarcito con el perfume íntimo masculino EXVIN, según investigación de Javier Ceriani

Destacados del día

Nuevo Castro al poder en Cuba: El régimen asciende a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro

Nuevo Castro al poder en Cuba: El régimen asciende a Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro

VIDEO: Colapsa el pavimento en La Habana: motociclista cae en un hueco en pleno Vedado

VIDEO: Colapsa el pavimento en La Habana: motociclista cae en un hueco en pleno Vedado

Soldados de la Guardia Nacional caminan cerca del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, el viernes 17 de octubre de 2025. (AP Foto/Rahmat Gul)

Gobierno de Trump pide a Corte Suprema que permita desplegar Guardia Nacional en Chicago

Acusan a directora de Daycare en Hialeah por golpear a un niño de 3 años durante cambio de pañal

Acusan a directora de Daycare en Hialeah por golpear a un niño de 3 años durante cambio de pañal

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter