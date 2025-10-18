Ana de Armas y Tom Cruise ponen fin a su relación tras nueve meses de romance

Ana de Armas y Tom Cruise han puesto punto final a su relación tras nueve meses juntos. Según fuentes cercanas citadas por el Daily Mail, la ruptura fue en buenos términos y ambos mantienen una buena amistad.

“Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha terminado. Siguen siendo buenos amigos”, aseguró una fuente al medio británico.

Todo comenzó el 14 de febrero , cuando fueron vistos cenando en el Soho de Londres en pleno Día de San Valentín. Desde entonces, los rumores no tardaron en surgir. Con el paso de los meses, las apariciones públicas confirmaron lo que muchos sospechaban: entre ellos había química.

La pareja fue vista en eventos exclusivos como la fiesta del 50 cumpleaños de David Beckham y en escapadas románticas por Londres, siempre procurando mantener su relación fuera del escrutinio mediático.

Su última aparición juntos fue a finales de junio, disfrutando del sol y el mar en Menorca , a bordo de un lujoso yate. Las imágenes, publicadas por la revista ¡Hola!, mostraban a ambos relajados y sonrientes. Sin embargo, tres meses después, los medios británicos confirmaron la noticia: “La chispa se apagó, pero se siguen queriendo” , reveló una fuente a The Sun.

Durante su relación, Cruise habría sido un apoyo profesional para Ana, ayudándola a desenvolverse con más confianza en Hollywood. Incluso, algunos rumores apuntaron a que el actor intentó acercarla al mundo de la Cienciología , aunque la actriz cubana nunca se pronunció sobre el tema.

Tras la separación, Ana de Armas fue vista en un gimnasio de Santa Mónica junto a Miles Teller, coprotagonista de Cruise en Top Gun: Maverick. No obstante, ambos se retiraron por separado, descartando cualquier indicio de un nuevo romance.

A sus 37 años, Ana vive uno de los momentos más brillantes de su carrera. La protagonista de Blonde y Knives Out continúa consolidándose como una de las actrices más admiradas y versátiles de Hollywood.

Por su parte, Tom Cruise sigue enfocado en sus próximos proyectos cinematográficos, demostrando que su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y acción en la gran pantalla.