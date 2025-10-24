Cuba extradita a México al capo chino "Brother Wang", vinculado al narcotráfico y a los cárteles de Sinaloa y Jalisco

La Habana / Ciudad de México — El gobierno de Cuba extraditó al ciudadano chino Zhi Dong Zhang , conocido como “Brother Wang” , buscado por delitos de narcotráfico internacional , lavado de dinero y tráfico de personas . La entrega se realizó esta semana tras una solicitud formal del gobierno de México , informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cubaminrex) en un comunicado oficial.

Zhang había sido arrestado en Cuba el 31 de julio de 2025 , acusado de falsificación de documentos y tráfico de personas , según el Código Penal cubano . Desde entonces permanecía en prisión provisional mientras avanzaba la solicitud de extradición presentada por las autoridades mexicanas.

El comunicado del MINREX señaló que, “ante una solicitud formal de extradición y por decisión del gobierno cubano, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang fue entregado a las autoridades del gobierno de México”.

Zhi Dong Zhang se encontraba prófugo desde julio , cuando escapó de la justicia mexicana mientras cumplía una condena por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas . Tras su fuga, intentó ingresar a Rusia , donde fue rechazado, y posteriormente llegó a Cuba con documentación falsa , donde fue finalmente detenido.

Screenshot 2025-10-24 at 10.47.08AM

El nexo chino de los cárteles mexicanos

Conocido en el mundo criminal como “Brother Wang”, Zhang es señalado como un operador clave del tráfico de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos y México. Las investigaciones lo vinculan directamente con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de liderar una compleja red de lavado de dinero que utilizaba empresas fantasma y cuentas bancarias en varios países.

Su detención y posterior extradición ponen fin a una de las persecuciones internacionales más mediáticas del año, y abren la puerta a un posible traslado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones federales por narcotráfico y blanqueo de activos.

Un hecho poco común en la política exterior de Cuba

La entrega del capo chino a México representa un hecho inusual en la política exterior cubana, ya que el país rara vez extradita a extranjeros implicados en delitos de narcotráfico. Aunque La Habana mantiene cooperación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los casos de extradición de este tipo son excepcionales.

Este episodio reaviva el debate sobre las rutas del narcotráfico en el Caribe y el posible papel de Cuba en los flujos regionales de drogas y dinero ilícito, en un contexto donde el gobierno cubano insiste en negar la presencia de organizaciones criminales en su territorio.