Wall Street marca récord histórico tras enfriarse la inflación en EE.UU.

Los principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos máximos históricos este viernes , impulsados por datos de inflación más moderados de lo previsto en septiembre, lo que elevó las apuestas de los inversores por una reducción temprana de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) .

El optimismo también se vio reforzado por los sólidos resultados trimestrales de Intel , que avivaron la confianza en el potencial de la Inteligencia Artificial en el sector tecnológico.

Según el Departamento de Trabajo , el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 3,0 % en septiembre , apenas por encima del 2,9 % registrado en agosto, pero por debajo de las expectativas de los analistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

El aumento mensual se vio impulsado principalmente por el incremento del 4,1 % en los precios de la gasolina , mientras que el índice de alimentos creció un moderado 0,2 % , con un avance del 0,3 % en los precios del hogar .

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— también se mantuvo en el 3,0 % , cifra que refuerza la percepción de que la presión inflacionaria comienza a ceder terreno .

Los operadores financieros reaccionaron de inmediato ante los datos, adelantando sus previsiones de recorte de tasas . Ahora, el mercado anticipa tres reducciones consecutivas de un cuarto de punto antes de marzo , en lugar de abril, según proyecciones de los futuros de la Fed.

El especialista Michael Pistillo trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el martes 8 de julio de 2025. (AP Foto/Richard Drew)

“Es un dato muy positivo que despeja el camino para que la Reserva Federal comience a recortar las tasas la próxima semana y refuerza la expectativa de más reducciones en el primer trimestre de 2026”, declaró Eric Gerster, director de inversiones de AlphaCore Wealth Advisory.

Se espera que la Fed anuncie una baja de 25 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria, prevista para el 29 de octubre.

Récords en los índices bursátiles

A las 16:00 GMT, los principales indicadores de la bolsa estadounidense mostraban un repunte generalizado:

S&P 500: +0,96 %

Nasdaq: +1,25 %

Dow Jones: +1,16 %

Russell 2000: +1,69 %

El sector tecnológico lideró las ganancias, con Intel (INTC) subiendo un 4 % tras superar las estimaciones de beneficios del tercer trimestre.

Otras compañías del sector también repuntaron: AMD avanzó un 5,7 %, Micron Technology un 3,4 %, y Nvidia un 1,9 %.

El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) alcanzó un máximo histórico, con una subida del 1,8 %.

Perspectiva económica

Pese al entusiasmo de los mercados, algunos analistas advierten que la actividad empresarial aún muestra señales de debilidad, con un repunte limitado durante octubre.

Sin embargo, los datos de inflación y los resultados empresariales han devuelto el optimismo a los inversores, quienes ahora prevén que el ciclo de endurecimiento monetario de la Reserva Federal podría haber llegado a su fin.